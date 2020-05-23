Число умерших из-за коронавируса в России на 23 мая 2020 года возросло до 3 249 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали стали 150 пациентов в разных регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, общее число россиян с положительным результатом теста на covid-19 с начала эпидемии в стране составило 326 448 человек. За сутки врачи выявили коронавирус у 8 894 человек. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава России Владимир Путин заявил, что ситуация в государстве постепенно стабилизируется.

Тем временем, министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сроки первых результатов испытаний вакцины. По словам руководителя ведомства, доклинические испытания препарата идут по графику. Результаты испытаний сыворотки будут получены и представлены уже в конце июля 2020 года.