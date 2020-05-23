Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

После победы над "Шальке" 4:0 футболисты дортмундской "Боруссии" сыграют в гостях с крепким "Вольфсбургом". "Волкам" крайне важно выиграть матч накануне очной битвы с "Баварией", так что матч будет интересным. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020.

Статистика личных встреч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Команды сыграли между собой 45 матчей за всю историю чемпионатов Германии. 26 раз выиграла "Боруссия", 9 - "Вольфсбург". Остальные 10 игр завершились вничью. А последний поединок двух клубов в Дортмунде завершился победой "Боруссии" 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Больше предпочтения в этом противостоянии отдают "Боруссии".

Прогноз на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Боруссия одержит победу над Вольфсбургом.

Составы команд на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Вольфсбурге.

Время начала матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года начнется в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Прямую видеотрансляцию матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 можно посмотреть с 16:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 16:30 по московскому времени.