Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
После победы над "Шальке" 4:0 футболисты дортмундской "Боруссии" сыграют в гостях с крепким "Вольфсбургом". "Волкам" крайне важно выиграть матч накануне очной битвы с "Баварией", так что матч будет интересным. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020.
Статистика личных встреч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Команды сыграли между собой 45 матчей за всю историю чемпионатов Германии. 26 раз выиграла "Боруссия", 9 - "Вольфсбург". Остальные 10 игр завершились вничью. А последний поединок двух клубов в Дортмунде завершился победой "Боруссии" 3:0.
Прогнозы букмекеров на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Больше предпочтения в этом противостоянии отдают "Боруссии".
Прогноз на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Боруссия одержит победу над Вольфсбургом.
Составы команд на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Вольфсбурге.
Время начала матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Прямую видеотрансляцию матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 можно посмотреть с 16:30 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020
Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 16:30 по московскому времени.
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU