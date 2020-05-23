2020-05-23T00:53:50+03:00
Спорт

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Футбол, матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Боруссия" едет в гости к "Вольфсбургу"."Боруссия" едет в гости к "Вольфсбургу".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После победы над "Шальке" 4:0 футболисты дортмундской "Боруссии" сыграют в гостях с крепким "Вольфсбургом". "Волкам" крайне важно выиграть матч накануне очной битвы с "Баварией", так что матч будет интересным. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020.

Статистика личных встреч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Команды сыграли между собой 45 матчей за всю историю чемпионатов Германии. 26 раз выиграла "Боруссия", 9 - "Вольфсбург". Остальные 10 игр завершились вничью. А последний поединок двух клубов в Дортмунде завершился победой "Боруссии" 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Больше предпочтения в этом противостоянии отдают "Боруссии".

Прогноз на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Боруссия одержит победу над Вольфсбургом.

Составы команд на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Вольфсбурге.

Время начала матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года начнется в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Прямую видеотрансляцию матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 можно посмотреть с 16:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020

Трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 16:30 по московскому времени.

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Сергей Степашин: «Динамо» пока не получило разрешение на тренировки в Подмосковье. В клубе есть заболевшие коронавирусом
Член совета директоров футбольного клуба рассказал, когда можно будет выходить тренироваться и как футболисты готовятся к возобновлению чемпионата России [эксклюзив kp.ru]
Новости 24