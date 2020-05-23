СК России допросил жительницу Крылатского, которая нагнетала в Москве панику вокруг коронавируса

- Просто опубликовала видео, раскаиваюсь, в дальнейшем уйду из группы и не буду модератором, - обещает следователю Ирина, которую многие жители столичного района Крылатского знали, как модератора группы "Крылатское LIVE".

Она держится уверено, но кажется, не понимает насколько серьезна ситуация, в которую угодила.

- 8 апреля выложила видео не проверив источники правдивости, о том, что в детском доме №17 по ул.Крылатская вывозили труппы, - соглашается она.

Ее выдумки дошли до Генеральной прокуратуры. Там проверили жалобы жителей района, которые не подтвердились, после чего передали материалы проверки в Следственный комитет России. Для возбуждения уголовного дела. Именно так сегодня работает этот механизм...

С материалами дела ознакомились и журналисты "Комсомолки".

Представьте, что вы узнаете о том, что детский садик под вашими окнами переделали под обсервационный центр, куда каждый день заводят зараженных коронавирусом, а каждую ночь вывозят по 40 трупов! В это действительно можно поверить, если почитать созданную Ириной ветку из комментариев.

Следствие подозревает, что Ирина не просто выложила в интернет сомнительное видео, а подтверждала ложные сведения от лица вымышленных жителей района. В частности, от имени не существующего в реальности водителя скорой помощи Анатолия Яковлевича.

"Что тут непонятного. Труппы мы возим оттуда. Я водителем спецмашины работаю. Мне не нужно ничего подтверждать. Вы спросили, я ответил. Не верите, понаблюдайте из-за кустов. В спецмашине у нас по четыре камеры в кузове. За ночь ходок по 10 делаю", - отвечал взволнованным жителям Крылатского "водитель скорой" под ником Анатолий Яковлевич.

Создавая дополнительную реальность, Ирина заставила поверить граждан в реальность событий. Замечу, у нее водитель отвечал, как и полагается с грамматическими ошибками! Откуда у Ирины такие способности?

Примечательно, что около года назад подобные группы появились в социальных сетях сразу во всех муниципальных районах Москвы. И их модераторы уже неплохо научились манипулировать местным населением. С появлением коронавируса, они как по команде стали нагнетать ситуацию в Москве. Среди основных страшилок: исчезновение продуктов их магазинов, карты домов откуда забрали с вирусом, лекарства от вируса, мигранты - налетчики. В общем, ужас-ужас...

На днях сотрудники Следственного комитета при поддержке МВД России установили 38-летнюю жительницу Москвы, которая разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью из Китая.

Предприниматель утверждала, что китайские маски должны быть распределены среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках стояли штампы, которые свидетельствуют о сертификации товара и сроке годности. На допросе фигурант уголовного дела с гордостью подтвердила, что удалила видеоролик когда его просмотрели более 100 000 человек.

В ближайшее время любительнице вольного перевода с китайского будет предъявлено обвинение.

Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. И это не пустые слова...

В среду на Сахалине за фейк о коронавирусе был осужден первый гражданин России. Он получил большой штраф за то, что распространял ложную информацию о неэффективных мерах борьбы с вирусом.

Напомним, что статья "публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", предусматривает штраф в размере 700 000 рублей и ограничение свободы до 3 лет.

В настоящее время СК России расследует сразу несколько подобных дел.