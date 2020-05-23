Коронавирус в Турции, последние новости на 23 мая 2020: отели разрабатывают дополнительные меры безопасности

Худшее, кажется, позади, и в стране уже открыли магазины, торговые центры и заведения общепита, а местным жителям разрешили гулять. Последние новости о коронавирусе в Турции на 23 мая 2020 года таковы: число заболевших достигло 154 500, 4 276 человек скончались, 116 111 человек выздоровели.

Уже летом в стране начнется туристический сезон. Точнее, внутренний туризм начнется уже в конце мая, а в июне Турцию смогут посещать иностранцы. Конечно, в первую очередь те, кто живет в странах с благоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Владельцы отелей и гостиниц уже готовят их к прибытию туристов. Им необходимо будет следить, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию. Хоть систему «все включено» отменять не собираются, но, скорее всего, в этом году шведского стола в отелях уже не будет.

Кроме того, всем прибывшим в Турцию придется сдавать тест на коронавирус. Медиков с оборудованием разместят прямо в аэропортах. Эта процедура быстрая, и туристы смогут сразу поехать в свои отели. Но если через несколько часов у гостя подтвердится COVID-19, то его изолируют. Как и всех, кто летел с ним в самолете.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 23 мая 2020 года, накануне стало известно о дополнительных мерах безопасности в отелях. Так, расстановку мебели и шезлонгов в каждом из них будут менять по требованиям дистанцирования, а на дорожках появятся разметки на расстоянии 1,5 метра друг от друга.