Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020: 9434 человека заразились за сутки

Свежие данные о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в субботу, 23 мая 2020 года, сообщили в оперативном штабе. За сутки COVID-19 диагностировали у 9434 россиян. Это на 540 случаев больше, чем днем ранее.

- Новые случаи выявлены в 84 регионах российской Федерации. 42% заболевших не имели клинических проявлений болезни, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе. – Всего за сутки зафиксировано 139 летальных исходов. Полностью выздоровели 8111 человек.

В тройке лидеров антирейтинга по числу новых заболевших: Москва (3190), Московская область (846) и Санкт-Петербург (363).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

Напомним, в большинстве регионов страны продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. При этом в ряде субъектов правила карантина смягчают. К примеру, с 23 мая в Московской области отменен режим цифровых пропусков.