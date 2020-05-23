2020-05-23T11:33:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020: 9434 человека заразились за сутки

Оперативный штаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020 года. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оперштаб опубликовал свежую сводку о ситуации с коронавирусом в России.Оперштаб опубликовал свежую сводку о ситуации с коронавирусом в России.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Свежие данные о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в субботу, 23 мая 2020 года, сообщили в оперативном штабе. За сутки COVID-19 диагностировали у 9434 россиян. Это на 540 случаев больше, чем днем ранее.

- Новые случаи выявлены в 84 регионах российской Федерации. 42% заболевших не имели клинических проявлений болезни, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе. – Всего за сутки зафиксировано 139 летальных исходов. Полностью выздоровели 8111 человек.

В тройке лидеров антирейтинга по числу новых заболевших: Москва (3190), Московская область (846) и Санкт-Петербург (363).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

Напомним, в большинстве регионов страны продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. При этом в ряде субъектов правила карантина смягчают. К примеру, с 23 мая в Московской области отменен режим цифровых пропусков.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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