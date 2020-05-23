2020-05-23T08:09:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 23 мая 2020: в области Венето впервые не было новых заболевших за сутки

Мы представляем последние новости на 23 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 23 мая 2020: страна почти вышла из карантинаКоронавирус в Италии, последние новости на 23 мая 2020: страна почти вышла из карантинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 23 мая 2020 года, в стране выявлено 228 658 случаев заражения, 136 720 человек выздоровели, 32 616 человек скончались.

К счастью, сейчас, кажется, все худшее осталось позади. Да, в Италии был период, когда не хватало мест в больницах из-за наплыва пациентов с COVID-19, не хватало рук, не хватало защитных средств. Но уже сейчас новых случаев заболевания выявляют все меньше, смертность снижается.

Долгие недели итальянцы, соблюдая режим самоизоляции, сидели по домам. Им разрешалось только выносить мусор, выгуливать собак и ходить до ближайших аптек и магазинов. А нарушителей режима штрафовали. Некоторые, конечно, так скучали по прогулкам, что выдумывали различные поводы выйти. Так, одну из жительниц Рима оштрафовали, когда она выгуливала свою черепаху.

Но на текущий момент итальянцы могут гулять в парках, заниматься спортом на улице, ходить в магазины и торговые центры, которые открылись не так давно, и посещать кофейни и рестораны. Конечно, при этом все обязаны соблюдать меры предосторожности – держать социальную дистанцию и носить маски с перчатками.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 23 мая 2020 года, накануне стало известно, что в области Венето впервые за сутки не было новых заболевших COVID-19. Отметим, что в рейтинге страны она находится на 4 месте по количеству заражений.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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