"Карантин не проходит незаметно". Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала будоражащее фото в купальнике

Лучшая российская пловчиха Юлия Ефимова после того как начала пандемия коронавируса, осталась в США. Именно там в последние годы титулованная спортсменка живет и тренируется, готовясь к соревнованиям. И такой способ подготовки приносит свои результаты - Ефимова постоянно выигрывает медали в плавании брассом на чемпионатах мира, Европы и была призером последней, на данный момент, Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В "сториз" личного Инстаграма утром в субботу, 23 мая, Ефимова выложила "жаркое" фото в купальнике. Снабдив снимок краткой подписью о своих впечатлениях от карантина:

- Как ни крути и не бегай, карантин все таки не проходит, незаметно, - подписала свое фото Юлия Ефимова.

Юлия Ефимова продолжает пережидать коронавирус в США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но, пожалуй, в этом фото любой текст кажется лишним. Лидер сборной России по плаванию всегда отлично выглядит.

Напомним, что Юлия Ефимова на Олимпиаде 2016 года была дважды второй в плавании на 100 и 200 метров брассом. 4 годами ранее у нее была "бронза" на Играх в Лондоне. На чемпионатах мира у Юлии - россыпь наград. Она была пять раз чемпионкой мира, семь раз выигрывала серебро и четыре бронзовые награды на мировых первенствах. С 2009 года Ефимова, таким образом, 16 раз была на пьедестале почета - лучший результат в российском плавании последнего десятилетия.