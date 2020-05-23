2020-05-23T14:08:06+03:00
Спорт

Левандовский против Холанна: Чем закончится чемпионат Германии по футболу

Две главные интриги в Бундеслиге могут разрешиться уже 26 мая
Сергей КИРИЛЛОВ
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Но есть человек, который может остановить баварскую машину. Это молодой норвежский форвард Эрлинг Холанн, перешедший в Дортмунд этой зимой.Но есть человек, который может остановить баварскую машину. Это молодой норвежский форвард Эрлинг Холанн, перешедший в Дортмунд этой зимой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В чемпионате Германии по футболу, за которым сейчас следит весь мир, есть две главные интриги. И обе могут разрешиться уже 26 мая, когда «Бавария» сыграет с «Боруссией». Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге (опережали дортмундцев перед 27-м туром на четыре очка), и если они в ближайший вторник победят в гостях «Боруссию», то уйдут далеко вперед и наверняка станут чемпионами.

Но есть человек, который может остановить баварскую машину. Это молодой норвежский форвард Эрлинг Холанн, перешедший в Дортмунд этой зимой. 19-летний форвард уже успел забить 9 мячей в 10 матчах и даже превысил процент забиваемости лидера атаки «Баварии» Роберта Левандовски (26 мячей в 24 матчах).

За Холанном скоро пойдет охота больших европейских клубов. Норвежца уже сватают за 100 млн в мадридский «Реал». Да «Бавария» в какой-то момент будет искать замену Левандовски, которому летом уже исполнится 32 года. Поэтому поляку в этом матче в Дортмунде надо очень постараться.

Но перед этим, сегодня и завтра, еще пройдут матчи 27-го тура.

В субботу и воскресенье «Матч ТВ» покажет четыре матча Бундеслиги.

19-летний форвард уже успел забить 9 мячей в 10 матчах и даже превысил процент забиваемости лидера атаки «Баварии» Роберта Левандовски (26 мячей в 24 матчах). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19-летний форвард уже успел забить 9 мячей в 10 матчах и даже превысил процент забиваемости лидера атаки «Баварии» Роберта Левандовски (26 мячей в 24 матчах).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 мая

16:25 «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Байер» - 16.25

19:25 «Бавария» – «Айнтрахт» - 19.25

24 мая

14:25 «Шальке» – «Аугсбург» - 14.25

18:55 «Кельн» – «Фортуна» - 18.55

ИСТОЧНИК KP.RU

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