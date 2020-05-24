2020-05-23T14:22:40+03:00
Общество

Ректор МФЮА поздравил «КП» с 95-летием

Алексей Забелин пожелал редакции дальнейших успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов
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Алексей Забелин пожелал редакции дальнейших успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов. Фото: Николай Галкин/ТАССАлексей Забелин пожелал редакции дальнейших успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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24 мая 1925 года была основана «Комсомольская правда». Сегодня наша редакция отмечает 95-летний юбилей. Сейчас Издательский дом «КП» - это и газета, и сайт, и радио.

С 95-летием «Комсомолку» поздравил Алексей Забелин - ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА, доктор экономических наук, профессор, секретарь Общественного совета при МВД России.

В своем послании главному редактору Владимиру Сунгоркину он отметил кропотливую и профессиональную работу издательского дома, доброжелательность сотрудников и деловой подход.

В письме Алексея Забелина говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

От имени ректората, профессорско-преподавательского состава, студентов Московского Финансово-Юридического Университета МФЮА и от себя лично поздравляю весь коллектив и вас с 95-летним юбилеем "Комсомольской правды"!

Кропотливая и профессиональная работа Издательского дома позволяет достигать высокоэффективных результатов тысячам организаций и миллионам заинтересованных людей. Доброжелательность сотрудников, профессиональный и деловой подход - все это вызывает искреннее уважение и желание к дальнейшему сотрудничеству.

В эти юбилейные дни примите наилучшие пожелания дальнейших успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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