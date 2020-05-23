Российские кардиологи создали онлайн-сервис, где можно измерить возраст своего сердца

Основное внимание медицинского сообщества сейчас уделяется проблемам лечения новой коронавирусной инфекции. Первыми уроками от пандемии COVID-19 поделились эксперты Российского кардиологического общества.

По словам Светланы Велливальде, заведующей кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, кардиология возьмет с собой в будущее самые широкие возможности телемедицины.

- Сейчас мы видим, как быстро распространяются телемедицинские технологии во всем мире. Это и врачебные видео-консультации, использование мобильных приложений, девайсов, которые позволяют отслеживать состояние пациентов, - рассказала Светлана Велливальде. – Мне бы особо хотелось отметить важность наблюдения за собственным здоровьем и в условиях пандемии, и дальше. Важно знать такие свои показатели, как уровень холестерина, глюкозы, артериального давления. Внося эти данные в определенные медицинские программы и рассчитывая риски можно своевременно обсудить с доктором или консультантом индивидуальные рекомендации по здоровью. Телемедицинские услуги – это новый шаг, который совершит медицина после пандемии.

Российское кардиологическое сообщество представило и новую онлайн услугу. Теперь в специальной тестовой программе можно рассчитать возраст своего сердца.

Очередная игрушка, скажете вы. Да, разработчики не скрывают, что тест «Измерь возраст своего сердца» - не является медицинской процедурой, но он позволяет узнать, а находитесь ли вы в зоне риска по возникновению болезней сердца и что особенно важно, даст рекомендации, как эти риски можно снизить.

Какие простые привычки позволят нам омолодить наше сердце на пару – тройку лет?

Во-первых, отказ от курения, причем как обычных сигарет, так и электронных. Дальше – здоровая физическая нагрузка, то есть 150 минут физических упражнений в неделю и 10 тысяч шагов. Можно ходить и больше, но вот меньше – значит, что вы ведете малоподвижный образ жизни, а это грозит лишним весом и нагрузкой на сосуды и сердце.

В зависимости от того, насколько у вас повышен холестерин, после прохождения теста можно получить рекомендации по питанию или при критичных значениях холестерина – сразу обратиться к врачу. При повышенном артериальном давлении тест расскажет, как его можно понизить, ограничив потребление соли, например, и увеличив физическую активность.

Существуют и не столь очевидные, но важные факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, о которых рассказала Оксана Ротарь, заведующая НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Среди них поведение мамочек по время беременности и то, как проходили первые годы жизни младенца. Если мама много кушала или наоборот – очень мало, если она вела малоподвижный образ жизни, страдала ожирением – все это может привести к болезням сосудов и сердца у повзрослевшего ребенка. Еще из этой же категории рисков – чрезмерное переедание младенца или недостаточно сбалансированное питание.

- Загрязненность воздуха также может влиять на состояние сердца и сосудов, - считает Оксана Ротарь. – Британцы провели такое исследование: в Лондоне сравнили тех, кто утром идет на работу по Оксфорд-стрит, и тех, кто идет на работу через Гайд-парк. Так вот, у тех, кто ходит по шумной и запруженной Оксфорд-стрит эластичность сосудов снижена, по сравнению с теми, кто выбирает прогулочные маршруты в парке.

Еще один существенный фактор риска для болезней сердца и сосудов – это состояния стресса и нездоровый образ жизни в молодости и юности.

- Мы сейчас все чаще говорим о том, чтобы как можно дольше в течение жизни у человека были оптимальные показатели уровня артериального давления, холестерина, сахара крови. Начинать вести здоровый образ жизни нужно, чем раньше, тем лучше, потому что есть научные доказательства тому, что неправильный образ жизни в молодости, в юношестве аукнется развитием сердечно-сосудистых заболеваний в последующие годы, - сказала Светлана Велливальде.