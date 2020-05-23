2020-05-23T16:07:25+03:00
Происшествия

Захват заложников в банке в центре Москвы: прямая онлайн-трансляция с места

Мужчина, угрожая взрывом, захватил отделение банка и требует крупную сумму денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В здании на Земляном валу в Москве молодой мужчина удерживал в здании людей, часть сотрудников банка удалось вывести после переговоров.В здании на Земляном валу в Москве молодой мужчина удерживал в здании людей, часть сотрудников банка удалось вывести после переговоров.Фото: СОЦСЕТИ
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В банке на Земляном валу в Москве молодой мужчина удерживал в здании людей, часть сотрудников банка удалось вывести после переговоров.

Захват заложников в банке в центре Москвы: прямая трансляция.Неизвестный захватил заложников в отделении банка в центре Моосквы. Смотрите прямую трансляция с места событий

Захватчик, который зашел в банк как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания. Он требовал крупную сумму денег.

Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

Во время захвата одна из сотрудниц успела нажать красную кнопку и к месту происшествия прибыла полиция и спецназ. По предварительной информации, мужчина работает курьером, и якобы на нем была униформа компании. По последним данным, мужчину удалось задержать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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