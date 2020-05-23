2020-05-23T16:40:28+03:00
В мире

«Вокруг все пылало, а взрослые и дети кричали»: выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о трагедии

В крушении погибли 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа
Мария БЕРК
Поделиться:
вчера. Airbus A320 после двух неудачных попыток уйти на посадку рухнул на жилые кварталы Карачивчера. Airbus A320 после двух неудачных попыток уйти на посадку рухнул на жилые кварталы КарачиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спустя сутки пакистанские спасатели не могут назвать точное количество жертв авиакрушения, которое произошло вчера. Airbus A320 после двух неудачных попыток уйти на посадку рухнул на жилые кварталы Карачи, не дотянув до аэропорта 4 километра.

Первоначально говорилось, что на борту находились 107 человек. Но позднее в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» эти сведения скорректировали: жертвами крушения стали 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа.

Сначала мэр Карачи Васим Ахтар сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, но затем власти провинции Синд объявили, что по меньшей мере двоим пассажирам удалось спастись. Оба сидели в первых рядах, вполне возможно, что в бизнес-классе. Одним из них оказался инженер-механик Мухаммад Зубаир. Спасатели доставили его в клинику с ожогами. Его жизни ничего не угрожает.

Момент крушения самолета попал в кадр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Момент крушения самолета попал в кадрФото: GLOBAL LOOK PRESS

Место крушения Airbus A320 в Карачи.

Зубаир рассказал журналистам, что, когда самолет резко стал снижаться, пилот объявил, что лайнер идет на посадку. После этого, буквально через две-три минуты, последовало два резких толчка. В салоне пассажиры стали молиться. По словам выжившего, пилот, по всей видимости, искал место, где мог бы посадить самолет, но ему не удалось, и лайнер рухнул на крыши жилых домов.

- Все вокруг было охвачено огнем. Я слышал, как кричат взрослые и дети, - вспоминает Зубаир. - Я отстегнул ремень безопасности и увидел вдалеке под завалами просвет.

Чтобы выбраться, мужчине пришлось спрыгнуть с трехметровой высоты.

Между двумя заходами на посадку прошло не более 10-15 минут, заметил спасшийся пассажир.

- Никто не думал, что мы разобьемся. Казалось, что мы идем на обычную посадку, - добавил Зубаир.

Вторым выжившим в авиакатастрофе стал исполнительный директор банка Панджаб Зафар Масуд. Он находится в больнице, состояние не вызывает у врачей опасений.

Все вокруг было охвачено огнем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все вокруг было охвачено огнем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

MAYDAY

Что стало причиной катастрофы, установит следствие. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за столкновения лайнера со стаей птиц. Из-за этого могли из строя выйти два двигателя.

Перед заходом на посадку капитан корабля послал сигнал бедствия Он сообщил диспетчерам, что борт теряет скорость, а мощность двигателей падает.

- Мы возвращаемся назад, мы потеряли оба двигателя, - сообщил диспетчерам пилот. А затем послал сигнал бедствия - «Mayday».

После этого связь с лайнером оборвалась.

Самолет рухнул на жилые кварталы - есть человеческие жертвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет рухнул на жилые кварталы - есть человеческие жертвы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последствия крушения Airbus A320 в Карачи.

ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ

После падения самолета на жилые районы Карачи, каким-то чудом никто из жителей не погиб. В больницы были доставлены около 30 человек. Кроме того, под завалами спасатели обнаружили живого младенца. Малыш здоров. Сейчас армейские бригады разыскивают его родителей.

Правительство Пакистана уже объявило, что ремонт разрушенных домов произведут за счет государства, а все пострадавшие получат денежную компенсацию.

Самолет разбился в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Перенджиев: Не стоит вести переговоры с террористами, нужно применять силу
По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, российским властям стоит подумать о размещении сил военно-морского флота у берегов Ливии
Новости 24
Стало известно, когда Испания откроет границы для туристов
«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону
Парень, который вел трансляцию из захваченного банка: "Все нормально, надо позвонить матушке"
Сотрудников захваченного в Москве банка поощрят
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке
По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело
Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик банка в Москве задержан
У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв
Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины
В здании банка в Москве остался только один заложник
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
Захват заложников в банке Москвы: мужчина угрожает взорвать здание
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии