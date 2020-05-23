«Вокруг все пылало, а взрослые и дети кричали»: выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о трагедии

Спустя сутки пакистанские спасатели не могут назвать точное количество жертв авиакрушения, которое произошло вчера. Airbus A320 после двух неудачных попыток уйти на посадку рухнул на жилые кварталы Карачи, не дотянув до аэропорта 4 километра.

Первоначально говорилось, что на борту находились 107 человек. Но позднее в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» эти сведения скорректировали: жертвами крушения стали 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа.

Сначала мэр Карачи Васим Ахтар сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, но затем власти провинции Синд объявили, что по меньшей мере двоим пассажирам удалось спастись. Оба сидели в первых рядах, вполне возможно, что в бизнес-классе. Одним из них оказался инженер-механик Мухаммад Зубаир. Спасатели доставили его в клинику с ожогами. Его жизни ничего не угрожает.

Момент крушения самолета попал в кадрФото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780683" frameborder="0"></iframe> Место крушения Airbus A320 в Карачи.

Зубаир рассказал журналистам, что, когда самолет резко стал снижаться, пилот объявил, что лайнер идет на посадку. После этого, буквально через две-три минуты, последовало два резких толчка. В салоне пассажиры стали молиться. По словам выжившего, пилот, по всей видимости, искал место, где мог бы посадить самолет, но ему не удалось, и лайнер рухнул на крыши жилых домов.

- Все вокруг было охвачено огнем. Я слышал, как кричат взрослые и дети, - вспоминает Зубаир. - Я отстегнул ремень безопасности и увидел вдалеке под завалами просвет.

Чтобы выбраться, мужчине пришлось спрыгнуть с трехметровой высоты.

Между двумя заходами на посадку прошло не более 10-15 минут, заметил спасшийся пассажир.

- Никто не думал, что мы разобьемся. Казалось, что мы идем на обычную посадку, - добавил Зубаир.

Вторым выжившим в авиакатастрофе стал исполнительный директор банка Панджаб Зафар Масуд. Он находится в больнице, состояние не вызывает у врачей опасений.

Все вокруг было охвачено огнем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780552" frameborder="0"></iframe> Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

MAYDAY

Что стало причиной катастрофы, установит следствие. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за столкновения лайнера со стаей птиц. Из-за этого могли из строя выйти два двигателя.

Перед заходом на посадку капитан корабля послал сигнал бедствия Он сообщил диспетчерам, что борт теряет скорость, а мощность двигателей падает.

- Мы возвращаемся назад, мы потеряли оба двигателя, - сообщил диспетчерам пилот. А затем послал сигнал бедствия - «Mayday».

После этого связь с лайнером оборвалась.

Самолет рухнул на жилые кварталы - есть человеческие жертвы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780556" frameborder="0"></iframe> Последствия крушения Airbus A320 в Карачи.

ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ

После падения самолета на жилые районы Карачи, каким-то чудом никто из жителей не погиб. В больницы были доставлены около 30 человек. Кроме того, под завалами спасатели обнаружили живого младенца. Малыш здоров. Сейчас армейские бригады разыскивают его родителей.

Правительство Пакистана уже объявило, что ремонт разрушенных домов произведут за счет государства, а все пострадавшие получат денежную компенсацию.