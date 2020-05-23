Ученые научили искусственный интеллект определять характер человека по селфи

По собственному опыту мы знаем, что существуют люди, которые действительно умеют читать по лицам. Однако физиогномика - метод определения внутренних качеств человека на основе анализа его внешнего облика, до сих пор считается псевдонаукой. Хотя еще Чарльз Дарвин, которого никак нельзя назвать легкомысленным человеком, писал: «Что есть научного в так называемой науке о физиогномике?... Каждый индивидуум сокращает преимущественно только определённые мускулы лица, следуя своим личным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и поэтому линии и морщины лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более глубокими и видными”.

Группа специалистов, в которую вошли ученые из двух российских вузов - Высшей школы экономики (ВШЭ) и Открытого университета гуманитарных и экономических наук решили проверить, как с задачей определения характера человека по его внешности справятся алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Ученые выдвинули гипотезу, что реальная фотография содержит подсказки о свойствах личности, которые могут быть расшифрованы с помощью машинного обучения.

Теоретические предпосылки для этого существовали, ряд научных работ показал, что лицо действительно может быть зеркалом души. Например, соотношение ширины лица к его высоте связано с такими чертами характера, как агрессивность, склонность к риску и доминированию. А с эволюционной точки зрения можно предположить, что некоторые черты лица стали восприниматься привлекательными, поскольку играли важную роль в половом отборе - сигнализировали об общительности, доброжелательности и надежности партнера.

Чтобы проверить гипотезу на практике ученые тренировали каскад искусственных нейронных сетей на большой статистической выборке. В социальных сетях были отобраны 12 447 добровольцев, которые предоставили 31 367 своих фотографий.

Участников эксперимента попросили пройти пройти онлайн-тестирование для определение их личностных качеств. Для каждого определялись черты характера из так называемой “Большой пятерки” - это 5 ключевых факторов, которые используются в психологии для описания модели личности:

- принадлежность к экстравертам или интровертам

- дружелюбие, способность к компромиссам

- добросовестность (способность действовать осознанно)

- эмоциональная стабильность

- открытость новому опыту (интеллект)

Данные (добровольцы, их фотографии и анкеты) были разделены на две группы. На большой выборке (она составляла 90 процентов данных) натаскивали нейронную сеть: алгоритмы искали связь между внешностью и анкетными данными. Затем результаты сравнивались с контрольной группой. Если выявленные ИИ закономерности совпадали с реальными чертами людей - они закреплялись. Ошибочные связи отбрасывались и такие обучающие циклы повторялись бесчисленное количество раз.

В итоге Искусственный Интеллект научился верно определять личные качества человека в 58% случаев. Это не намного точнее, чем случайная вероятность (она составляет 50%). Но исследователи уверены, что такой результат доказывает верность самой гипотезы. При правильной тренировке нейросеть сможет в перспективе давать куда более точные оценки.

А значит, пойдут прахом все усилия направленные на создание экспортного внешнего образа, который сейчас предпринимают королевы и короли Инстаграма,Твиттера и прочих социальных сетей. Искусственный интеллект в скором времени расскажет пользователям, что этот “небесный ангел” на самом деле капризная и жадная эгоистка. А этот “крутой мачо” - завистливый лицемер. И тогда чтобы тебя ценили окружающие, придется по старинной методике Антона Чехова (не путать с Анфисой Чеховой) в ежедневном режиме выдавливать из себя раба, дурака, вруна и злодея.

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