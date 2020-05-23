«Мозги включать надо!» Митрополит Тихон Шевкунов прокомментировал мозаику со Сталиным в храме

Владыка сказал, что поставить точку в гражданской войне невозможно.

Митрополит Псковский Тихон Шевкунов в интервью «Царьграду» прокомментировал изображение Сталина в главном храме армии.

- Мозги включать иногда, чтобы прекратить гражданскую войну и другие проблемы. При всем понимании, что Сталин великий государственный деятель — никто это не отрицает. Но и Диоклетиан был великий государственный деятель. Но его изображение в храме совершенно неуместно. В литургическом пространстве? Совершенно неуместно.

Также митрополит уверен, что Путин был не в восторге, когда увидел свое изображение в храме.

- Я совершенно убежден, что Путин отреагирует на это, как опешивший человек. Думаю, так и получилось. Но мозги надо включать, тогда меньше будет проблем, - посоветовал он.

Владыка Тихон добавил, что такие мозаики были бы более уместны в музее, а не в храме.

- Есть историческая часть, есть музеи, но в литургической зоне зачем это делать? - задался вопросом митрополит.

Мозаику со Сталиным убрали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий спросил у владыки, а можно ли поставить точку в гражданской войне столетней давности.

- Я думаю, что очень нескоро… Вот американцы до сих пор не могут поставить точку в своей гражданской войне. Не думаю, - сказал он. - Тем более, когда находятся люди, которые говорят: «Поставить точку, значит, примирить». Ну как можно примерить Троцкого и Деникина? Ленина и Государя (Николая Второго, - ред.)? Помните у Достоевского в «Братьях Карамазовых»? Когда Иван обращается к Алёше. И рассказывает историю, как помещик затравил ребенка на глазах у матери. И говорит: «Как может примириться эта мать со зверем-помещиком?»

Митрополит Тихон считает, что это возможно только в Царствии Небесном.

- Только через Божью силу. Нам на земле примирять непримиримость — это становиться котами Леопольдами. Ребята, давайте жить дружно! Дружно с кем? Не будет полного примирения здесь на земле. Будет только прощение, - отметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778683" frameborder="0"></iframe> Завершилось строительство главного храма Вооруженных Сил РФ.

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