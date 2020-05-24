2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Руководитель Федерального агентства по печати Михаил Сеславинский поздравил «КП» с 95-летием

Михаил Сеславинский вспомнил богатую историю издания и отметил сегодняшние достижения «Комсомольской правды»
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Михаил СеславинскийМихаил СеславинскийФото: Иван МАКЕЕВ
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Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием.

В письме на имя главного редактора Владимира Сунгоркина Михаил Сеславинский отметил, что за долгую историю на страницах "Комсомолки" публиковались многие блестящие журналисты, известные писатели и поэты.

Напомним, что в разные годы сотрудниками "Комсомолки" были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, свои произведения на страницах газеты публиковали Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

Михаил Сеславинский также упомянул, что «Комсомольская правда» была занесена в книгу рекордов Гиннеса. В 1990 году «Комсомолка» стала самой тиражной газетой в мире. 21 миллион 900 тысяч экземпляров - это абсолютное достижение ХХ века.

В своем поздравлении Михаил Сеславинский отметил и сегодняшние достижения редакции - в рейтинге цитирования «Комсомолка» регулярно удерживает самые высокие позиции.

Вот что говорится в письме Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

Руководитель Федерального агентства по печати поздравил «КП» с 95-летием

Руководитель Федерального агентства по печати поздравил «КП» с 95-летием

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с 95-летним юбилеем! Газета является одним из старейших и самых читаемых изданий нашей страны. История газеты включает немало славных вех и достижений, которые даже занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Блестящие журналисты, известные писатели и поэты за многие годы сформировали облик современного издания. В рейтинге цитирования оно регулярно удерживает самые высокие позиции. Особое место занимает иллюстративный ряд, в наполнении которого мы каждый день чувствуем безупречный вкус главного редактора "Комсомолки". В первую очередь это касается первой и последней полос издания.

Будьте впредь всегда и во всем на высоте! Новых вам творческих успехов, интересной и плодотворной работы и новых благодарных читателей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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