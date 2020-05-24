2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: «Комсомолка» помогла мне в армии. Благодаря газете я продвинулся по службе

Лидер КПРФ поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил коллектив«Комсомольской правды» с 95-летием.

- Я с детства читал. Политинформации проводил. В школе был секретарем комсомольской организации.«Комсомолка» мне помогла и в армии, - вспомнил политик. - Я сдал на первый класс разведки. Это была редкость. Изс ержантского состава. И деньги платили большие. Но они шли в Советском Союзе,а в Германии разрешали истратить только на подписку. Я покупал каталог. Свои разведчикам клал на стол, выписывайте, ребята, что хотите. Кто выписывал «Зарулем», кто «Технику молодежи». Я выписывал «Комсомолку», «Науку и жизнь». И целый ряд других. И вот когда вернулся в родной университет, то потребность читать эту газету была огромная. А она вывешивалась на стенде против комитета комсомола. Я иногда по полчаса стоял и читал. Кстати, меня там и заметил ректор,потом пригласил, стал расспрашивать, говорит, вы учителем работали, в армии служили, офицерскую школу… И рекомендовал меня в профсоюзы, а потом комсомольским лидером. Так что мне«Комсомолка» помогла и продвинуться по службе.

Зюганов пожелал изданию быть верным себе.

- Быть верным тем идеалам, когда зарождалась«Комсомолка». Нашей великой Победе. И великим стройкам. Комсомольским орденам.И тому поколению героев, каждый второй на войне погибший был коммунистом или комсомольцем, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Комсомолке» - 95!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Набрала шесть кило на самоизоляции, пришлось менять гардероб. Советы от стилиста — как скрыть лишнее
Профессиональный стилист-шоппер Катя Старлинг помогла редактору «КП»-Самара» скрыть лишнее, показала универсальные вещи и рассказала, что можно носить этим летом.
Новости 24
В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка
Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 году
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии
Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты
Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса
В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов
Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу