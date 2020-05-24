Геннадий Зюганов: «Комсомолка» помогла мне в армии. Благодаря газете я продвинулся по службе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил коллектив«Комсомольской правды» с 95-летием.

- Я с детства читал. Политинформации проводил. В школе был секретарем комсомольской организации.«Комсомолка» мне помогла и в армии, - вспомнил политик. - Я сдал на первый класс разведки. Это была редкость. Изс ержантского состава. И деньги платили большие. Но они шли в Советском Союзе,а в Германии разрешали истратить только на подписку. Я покупал каталог. Свои разведчикам клал на стол, выписывайте, ребята, что хотите. Кто выписывал «Зарулем», кто «Технику молодежи». Я выписывал «Комсомолку», «Науку и жизнь». И целый ряд других. И вот когда вернулся в родной университет, то потребность читать эту газету была огромная. А она вывешивалась на стенде против комитета комсомола. Я иногда по полчаса стоял и читал. Кстати, меня там и заметил ректор,потом пригласил, стал расспрашивать, говорит, вы учителем работали, в армии служили, офицерскую школу… И рекомендовал меня в профсоюзы, а потом комсомольским лидером. Так что мне«Комсомолка» помогла и продвинуться по службе.

Зюганов пожелал изданию быть верным себе.

- Быть верным тем идеалам, когда зарождалась«Комсомолка». Нашей великой Победе. И великим стройкам. Комсомольским орденам.И тому поколению героев, каждый второй на войне погибший был коммунистом или комсомольцем, - сказал он.