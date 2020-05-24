Владимир Жириновский: Я сам звоню в «Комсомолку», чтобы высказаться

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.

- Я с удовольствием воспринимаю радостную весть, что в воскресенье «Комсомольской правде» уже 95 лет, - сказал он в эфире Радио «КП». - Это почти 100-летний юбилей, я думаю, оставшиеся пять лет будут проходить под флагом, что приближается этот вековой юбилей. Это очень такая большая газета, массовая газета, любимая газета, она вдохновляет. И тираж огромный, такого тиража нет ни у кого. Еще в 1990 году у нее тираж был 22 миллиона почти. Никто в мире, ни одна газета не имела. У вас и сайт есть, радиостанция. Единственное, хотелось бы, чтобы я бы мог выступить на собрании сотрудников и сделать свои замечания, какие-то советы. Главный редактор Сунгоркин – талантливый менеджер. В свое время Маргарет Тэтчер каждое утро почти звонила на Би-Би-Си и отвечала на критику журналистов, я часто звоню на «Комсомолку», на радио «Комсомольская правда», но не на критику журналистов, а просто тоже как-то высказываю свое мнение.

Жириновский отметил, что в «КП» легко дозвониться.

- Всегда у радиостанции, как и у газеты, прямая связь с читателями, поэтому я бы хотел, чтобы газета еще долгие годы была бы компасом для всех нас, особенно для молодежи. Она газета всех поколений, - отметил он. - Там работал, по-моему, главным редактором и бывший председатель Госдумы, Селезнев, ныне уже покойный, Геннадий Николаевич. Толстушка выходит каждое воскресенье, она, наверное, и в это воскресенье выйдет, 24 мая, в праздничном оформлении – надеюсь, редакция пришлет мне с десяток экземпляров, чтобы я мог раздать своим друзьям, потому что, наверное, в продаже трудно ее будет застать в этот теплый весенний день. Поэтому я поздравляю с днем рождения всю редакцию «Комсомольской правды», и главного редактора Владимира Николаевича Сунгоркина, и всех ваших многочисленных корреспондентов, редакторов по всей стране, я со многими из них успел пообщаться за эти 30 лет почти, и у вас такой вот особый подход, когда берете интервью.

Политик вспомнил, как у него брал интервью политический обозреватель «КП» Александр Гамов.

- Помню, Гамов меня привел в какой-то ресторанчик в Москве и предлагал выпить, закусить, снова выпить, закусить, наверное, он думал, что, если я опьянею, то у меня язык развяжется и я многое что-то нового скажу, но я не пьянею, и вообще не пью. Другой раз он меня повез далеко-далеко на какую-то ферму, чтобы я поубирался бы там на ферме, корову подоил бы… но ведь можно было бы ближе сделать, но он решил, думая, что я во время дороги тоже расслаблюсь и, так сказать, может быть, больше скажу. Видите, талантливые журналисты, готовые мучить целый день, чтобы какую-то информацию выудить у тех, у кого они берут интервью. Но все по-доброму. По-старому. С молодецким задором и в то же время консервативно, - подытожил он.