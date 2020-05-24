2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Григорий Рапота: «Комсомолка» - не только национальное, но и народное достояние

Государственный секретарь Союзного государства поздравил «КП» с 95-летием
Владимир ДЕМЧЕНКО
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Григорий РапотаГригорий РапотаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота относится к читателям, знакомым с «Комсомолкой» с самого детства. В этом Григорий Алексеевич признался в письме, направленном главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину по случаю 95-летия нашего издания.

- «Комсомольская правда» для миллионов людей - константа, - пишет Григорий Рапота. - В некоторых семьях ее читает уже третье поколение. Не скрою, я тоже отношусь к числу читателей, знакомых с ней еще с детства.

По мнению Государственного секретаря, издательский дом «КП» - фактический лидер на Союзном интеграционном треке. Ведь у «Комсомольской правды» миллионы читателей и в России, и в Беларуси.

- Я очень признателен за то, что Вы как Главный редактор разделяете нашу убежденность в том, что две страны должны быть вместе и у Союзного государства - большой потенциал, - пишет Григорий Рапота.

Ниже мы приводим письмо Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты полностью.

«Уважаемый Владимир Николаевич!

95 лет - весьма почтенный возраст, но раз речь идет о газете, юбилей становится радостным событием. «Комсомольская правда» для миллионов людей - константа, в некоторых семьях ее читает уже третье поколение. Не скрою, я тоже отношусь к числу читателей, знакомых с ней еще с детства.

«Комсомолка» - не только национальное, но и народное достояние. Что дорогого стоит: раз за вас люди голосуют рублем, значит, делают это от души.

Сейчас, в условиях самоизоляции, когда мы полностью освоились в он-лайне, бумажной газеты почему-то все равно не хватает. Как не хватает человеческого общения, походов в музей и в театр, прогулок на природе. «Комсомолка» - часть настоящей и осязаемой жизни. Похоже, не все мы пока готовы от нее отказаться и переместиться в виртуальную реальность.

Вашу газету читают и в России, и в Беларуси. Издательский дом «КП» - фактический лидер на Союзном интеграционном треке, и я очень признателен за то, что Вы как Главный редактор разделяете нашу убежденность в том, что две страны должны быть вместе и у Союзного государства - большой потенциал. Ваше участие в общении с белорусскими коллегами всегда делает дискуссию откровенной, умной, не формальной. Да и было бы странно, если бы у газеты с таким «легким дыханием», любопытством к жизни, точным, метким языком, собственным мнением был бы другой Руководитель.

Ценю Ваши личные и профессиональные качества. Они передаются журналистам «Комсомолки» - не раз был свидетелем того, как дружно, самоотверженно они работают и помогают друг другу. Школа «Комсомольской правды» ценилась еще в советские времена. Она остается гарантией качества и сегодня, помноженная на мультимедийность и другие современные технологии. Хочу через Вас передать поздравления с юбилеем всему творческому коллективу, выразить особую признательность тем журналистам, которые работают с Постоянным Комитетом, участвуют в наших мероприятиях.

Уверен, что любой успех - это заслуга талантливых людей. Сейчас у каждого ответственного человека имеется антивирусный набор, в который входят маска, антисептик, перчатки... Я бы непременно добавил туда газету «Комсомольская правда». Потому что она несет в себе информацию, мнения и, что особенно важно, уверенность в том, что мы все преодолеем, все победим и в нашей жизни будет еще много интересного и радостного. Будет день - будет и газета!

Желаю «Комсомолке» процветания, новых талантов и преданных читателей! Будьте здоровы, счастливы, энергичны!

Государственный секретарь Союзного государства Г. Рапота

Государственный секретарь Союзного государства поздравил «КП» с 95-летием

Государственный секретарь Союзного государства поздравил «КП» с 95-летием

ИСТОЧНИК KP.RU

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