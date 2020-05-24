Число заболевших коронавирусом в России на 24 мая 2020 достигло 335 882 человек

За последние сутки коронавирус в России выявили у 9434 человек. Это немного больше, чем обнаруживали всю последнюю неделю и на 540 случаев больше, чем днем ранее.

Среди городов-лидеров по количеству выявленных за сутки зараженных две столицы, Нижегородская область, Республика Дагестан, Свердловская и Ростовская области.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 3388 смертей. Значительно больше выздоровевших. За сутки их 8111. За все время - 107 936.

Врач Александр Мясников назвал реальное число зараженных в стране. По его словам цифра в 335 882 человек не совсем корректна.

- Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели (за исключением тяжелых реанимационных больных). Итак, за 2 последние недели у нас около 130 тыс инфицированных (реально и того меньше, я брал за 2 недели, половине «скидывает» вирус за неделю!) Остальные 200 тысяч - не инфицированы, не больны. Они здоровы и иммунны!