Число заболевших коронавирусом в России на 24 мая 2020 достигло 335 882 человек
За последние сутки коронавирус в России выявили у 9434 человек. Это немного больше, чем обнаруживали всю последнюю неделю и на 540 случаев больше, чем днем ранее.
Среди городов-лидеров по количеству выявленных за сутки зараженных две столицы, Нижегородская область, Республика Дагестан, Свердловская и Ростовская области.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 3388 смертей. Значительно больше выздоровевших. За сутки их 8111. За все время - 107 936.
Врач Александр Мясников назвал реальное число зараженных в стране. По его словам цифра в 335 882 человек не совсем корректна.
- Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели (за исключением тяжелых реанимационных больных). Итак, за 2 последние недели у нас около 130 тыс инфицированных (реально и того меньше, я брал за 2 недели, половине «скидывает» вирус за неделю!) Остальные 200 тысяч - не инфицированы, не больны. Они здоровы и иммунны!
ИСТОЧНИК KP.RU
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