2020-05-23T23:17:35+03:00
Общество

Празднование Ураза-Байрам в России 24 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье состоится празднование Ураза-Байрам в России 24 мая 2020 года. По просьбе муфтиев, верующие не будут собираться для общей молитвы [видеотрансляция]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ураза-Байрам в этом году пройдет онлайн.Ураза-Байрам в этом году пройдет онлайн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мусульмане всего мира завершают священный месяц Рамадан праздником Ураза-Байрам. В воскресенье, 24 мая, состоится праздничное богослужение.

Однако в этом году муфтии обратились к верующим с просьбой не собираться для общей молитвы, а отметить праздник дома. Все эти предосторожности связаны пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин также попросил отказаться от массовых мероприятий в Ураза-Байрам. Он отметил, что понимает важность традиций и обычаев, однако в сложившийся ситуации считает правильным ограничиться праздником дома в кругу семьи.

Общий намаз все-таки состоится, но онлайн и «Комсомольская правда» будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Ураза-байрам празднуется по завершению поста Рамадан, который в этом году выпадает на 24 апреля - 23 мая. В отличие от поста христианского, в дневное время мусульманам нельзя вообще употреблять какую-либо пищу. Только после захода солнца жизнь мусульманина возвращается в привычное русло.

К Уразе начинают готовиться заранее - убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда. Обязательным ритуалом считается раздача милостыни. Для того, чтобы компенсировать ошибки, которые человек мог допустить во время поста. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение и ходят в гости к родственникам.

Ураза-Байрам в Соборной мечети в Москве: прямая трансляция.В Московской Соборной мечети проходит молитва в честь праздника Ураза-байрам. Её проводят имамы мечети, но они соблюдают социальную дистанцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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