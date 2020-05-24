"Где мне жить?": звезда сериала "Две судьбы" Александр Мохов все отдал бывшим женам

Александр Мохов полюбился миллионам россиян после выхода на экраны сериала "Две судьбы". Именно роль в этом фильме принесла актеру большую известность и в дальнейшем во многом определила его судьбу. Почти все женское население следило за романтическими событиями жизни героев. Впрочем, у самого Мохова в реальности кипели страсти похлеще сериальных.

Александр Мохов остался ни с чем после двух разводов. О своих неудачах в отношениях с женщинами он рассказал в откровенном интервью Агате Муцениеце. "Я все отдал женам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: «А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?»", - поведал артист в рамках YouTube-шоу "Честный развод".

О первой супруге актер отзывается очень тепло. Они прожили вместе 18 лет. "Не могу сказать, что жалею, потому что сейчас у меня есть замечательная жена Ирочка. Тогда бы я не смог на ней жениться, ей было лет пять. Но я очень благодарен Татьяне за потрясающие моменты в жизни. Она умнейшая женщина. Когда мы развелись, вела себя очень достойно", - вспоминает звезда экрана.

В разводе с первой женой артист во многом винит себя. Александр без памяти влюбился в молодую коллегу Дарью Калмыкову и ушел к ней. "Думаю, в том, что мой первый брак распался, на 90% виноват я сам. У меня был период зеленого змия", - делится Александр.

Со второй супругой Мохов прожил 12 лет. Впрочем, с Дарьей, которая младше актера почти на 20 лет, он думал разойтись уже вскоре после свадьбы. "Я понял, что нужно уйти, когда еще ребенка не было, но мне стало стыдно. Я ведь взрослый мужчина, преподаватель школы-студии МХАТ, артист театра. А она девчонка, красивая...", - сообщил мужчина.

По словам звезды, изменить его ветреный характер удалось только третьей избраннице - 28-летней певице Ирине Огородник. "Когда я раньше был женат - гулял, а сейчас эта мысль меня оскорбляет. Я, например, не прощу, если узнаю про измену. Я собственник: либо будь со мной, либо, ради Бога, твой выбор", - подчеркнул Александр.

Он заверил, что именно третья жена сделала его отходчивым. "Часто делает сама первый шаг после ссоры, и мне становится стыдно: я взрослый мужик с таким опытом веду себя, как пацан! Ну как после этого не любить, не уважать еще больше", - резюмировал он.