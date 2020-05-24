Коронавирус в США, последние новости на 24 мая 2020: больше 360 тысяч человек выздоровели от COVID-19

В Нью-Йорке уже тысячи смертей от COVID-19. Одно время в штате не хватало средств защиты, больницы были переполнены. Под госпиталь даже переоборудовали кафедральный собор. Местных жителей обязали носить маски и соблюдать дистанцию, всех нарушителей – штрафуют. Но постепенно ограничительные меры смягчают. Последние новости о коронавирусе в США на 24 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 622 670 зараженных, 97 087 человек скончались, 361 239 человек выздоровели.

В штатах уже открывают торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Но посетители, конечно, должны быть в медицинских масках. Владельцы заведений общепита идут на различные хитрости, чтобы гости соблюдали дистанцию. Так, в одном из ресторанов за столики посадили огромные кукол. А в другом ресторане посетители должны влезать в огромные автомобильные камеры, поэтому они не могут подойти друг к другу ближе чем на два метра.

В данный момент в США разрабатывают вакцину от «чумы 21 века». Ученые работают вместе с коллегами из Индии. Возможно, препарат будет готов уже к концу года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 24 мая 2020 года, сегодня в Москве приземлится самолет «Аэрофлота» из штатов, на борту которого находятся более 370 россиян. Среди пассажиров есть школьники, студенты и младенцы.