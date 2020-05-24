2020-05-24T10:49:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 24 мая 2020: 8599 человек заразились за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 24 мая 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Свежую сводку о новых случаях заражения коронавирусом в Росии опубликовал Оперштаб.Свежую сводку о новых случаях заражения коронавирусом в Росии опубликовал Оперштаб.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новая статистика опубликована Оперативным штабом Москвы по ситуации с коронавирусом. За последние сутки 24 мая 2020 года в стране COVID-19 подтвердили еще 8599 человек.

- Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни, - рассказали в пресс-службе штаба. - Случаи выявлены в 84 регионах страны (всего их в России 85, - прим. авт). Не обошлось и без умерших - 153 случая за последние 24 часа. Выздоровевших - 5363 человека.

Напомним, более половины пациентов проходят лечение дома. В стационары доставляют только тяжелых больных, имеющих осложнения или хронические заболевания. Выходить на улицу заболевшим, а также тем, кто с ними контактировал, категорически нельзя. За это положен штраф.

Больше всего заболевших, как обычно, в Москве и в Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Ростовской, Калужской, Самарской и других. По одному инфицированному выявили на Чукотке и в Севастополе.

- Всего на сегодняшний день в России выявлен 344481 случай коронавируса в 85 регионах, - добавили в Оперативном штабы Москвы по ситуации с коронавирусом. - За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели - 113299 человек.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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