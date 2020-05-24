Большие тренерские перестановки в хоккее: Брагин может возглавить СКА, Ларионов готов принять «молодежку»

Российский хоккей стоит на пороге больших кадровых изменений. Со дня на день ожидается официальное объявление о назначении двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова главным тренером молодежной сборной России. Возглавлявший до него «молодежку» Валерий Брагин давно заслужил повышения и вот-вот может принять один из самых мощных клубов страны – СКА. Но кто будет «рулить» национальной сборной России, когда до Олимпиады остается два года?

Ларионов и «молодежка»

Игорь Ларионов – одна из самых уважаемых в российских хоккее фигур. Еще во время карьеры хоккеиста он за игровой и жизненный интеллект заслужил прозвище Профессор. Но у Ларионова есть один недостаток – скоро ему исполняется 60 лет, а он еще не имеет опыта работы главным тренером. Профессор, выигрывавший Олимпиады, чемпионаты мира и Кубки Стэнли, оставался на льду до 44 лет, а потом занимался бизнесом, и одно время был хоккейным функционером. Но в прошлом году Ларионов перед чемпионатом мира вошел в тренерский штаб молодежной сборной, и по всей видимости, его опыт работы был признан успешным.

По заверениям разных источников контракта ФХР с Ларионовым будет подписан, как только окончательно решится судьба возглавлявшего до него «молодежку» Валерия Брагина.

Валерий Брагин – культовый тренер молодежного хоккея в России. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Брагин и СКА

Валерий Брагин – культовый тренер молодежного хоккея в России. Ему 31 мая исполняется 64 года, и последние 17 лет с небольшими перерывами он отдал молодежной сборной. Через тренерский штаб Брагина прошли многие хоккейные звезды, с ними он выигрывал молодежный чемпионат мира 2011 года, атак же постоянно брал серебряные и бронзовые награды.

Впрочем, и у Брагина в карьере есть несколько «но». Его несколько раз приглашали возглавить клубные команды, но что-то все время не получалось во взрослом хоккее. Например, на посту главного тренера ЦСКА в 2012 году он выдержал только полгода, и был отправлен в отставку. Нынешний СКА - еще более амбициозный проект, на следующий сезон наверняка будет поставлена задача взять Кубок Гагарина. И будет интересно, справится ли Брагин с этим вызовом.

Что будет со сборной России?

В последние годы сложилась практика, что главный тренер СКА одновременно из возглавляет сборную России. Так было и с Алексеем Кудашовым, который в прошедшем сезоне руководил питерскими армейцами. При таких кадровых рокировках непонятна судьба Кудашова. Он вроде остается консультантом в тренерском штабе СКА – видимо, как страховочный вариант если у нового главного в Санкт-Петербурге что-то пойдет не так. Но и, скорее всего, останется во главе сборной России. Хотя, возможны варианты.

Этот пост - едва ли не политический в стране. Но в последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 года, и такой период без «золота» – слишком большой для страны, где хоккей – национальный вид спорта. А кроме того идут переговоры, что на Олимпиаде-2022 года снова смогут выступить игроки из НХЛ. А значит сохранить за собой статус действующих олимпийских чемпионов сборной России будет сложнее.