Ученые доказали на хомяках эффективность ношения масок во время эпидемии

До сих пор ведутся споры о пользе ношения медицинских масок во время эпидемии коронавируса. Но эксперимент, который провели ученые из Университета Гонконга, доказывает эффективность такого вида защиты.

Профессор микробиологии Юэн Квок-юн пытался доказать, а может ли маска ограничить передачу коронавирусной инфекции по воздуху. Чтобы убедиться в этом, специалисты поставили опыт на 52 золотистых хомяках. Их них 13 особей были заражены коронавирусом.

Ученые разделили хомяков на три пары групп. Здоровых и инфицированных животных посадили в разные клетки, поставили близко друг от друга и направляли потоки воздуха из больной клетки в сторону здоровой.

В случае первой пары между клетками не было никаких заграждений, и воздух проходил свободно. У второй пары ученые надели медицинскую маску на клетку со здоровыми хомяками. А у третьей - на клетку с больными грызунами. После этого эксперименты прекратились на неделю.

Через 7 дней ученые установили, что в первой паре от больных хомяков заразилось две трети здоровых животных - 10 из 15 особей. Во втором случае, когда клетку здоровых хомяков закрывала маска, заболели 33% (4 из 12). А в третьем, когда маска была надета на клетку с инфицированными грызунами, заболело 17% (2 из 12).

Помимо этого, ученые установили, что те животные, которые даже при наличии преграды в виде защитной маски все равно заразились, подверглись не столь сильному влиянию инфекции и переносили болезнь легче, чем те их сородичи, которые оказались под прямым вирусным ударом.

- Мы убеждены, маску должны носить все о тех пор, пока у нас не будет эффективного противовирусного лечения или вакцины, - заключил Юэн Квок-юн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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