«У нее каждый год новое лицо»: Поклонники в шоке от преображения сестры Ким Кардашьян Хлои

Поклонники шокированы очередным преображением младшей сестры Ким Кардашьян: 35-летняя Хлоя изменилась до неузнаваемости. В Инстаграме звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась своими свежими снимками. Она перекрасила волосы в золотисто-каштановый цвет, сильно похудела и очень загорела. Если посмотреть на старые фотографии Хлои, кажется, что она стала совсем другим человеком.

- У нее каждый год новое лицо, - пишут фолловеры в комментариях и пытаются понять, как такое может быть.

khloekardashian location: under bitches skiiiinnnnn

Секрет прост: во-первых, Хлоя сильно похудела – на целых 27 килограммов. Во-вторых, перенесла немало пластических операций, стараясь сделать свое лицо более кукольным и изящным – как у старшей сестры Ким. И в-третьих, фотографируясь для Инстаграма, Хлоя использует специальные фильтры, а затем еще и корректирует изображение с помощью фотошопа. В итоге ее инста-образ сильно отличается от того, какая она в реальности.

Хлоя похудела на 27 кило и осветлила волосы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то Хлоя была самой неказистой из всего своего фигуристого клана. Она была самой крупной из сестер, имела лишний вес и не слишком привлекательную внешность. Но когда у тебя есть деньги, и к твоим услугам лучшие пластические хирурги планеты, все решаемо. За последние пару лет Хлоя перекроила себя так, что стала совершенно другим человеком. Она похудела, осветлила волосы и полностью изменила черты лица.

Хлое говорит, что похудела естественным путем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам доктора Артура Йона, к которому обратился американский портал Radaronline.com, Хлоя сделала ринопластику (изменила форму носа), удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек) и сделала лицо более скульптурным, заполнив скулы филлерами. Сестра Ким Кардашьян также увеличила губы (с помощью тех же филлеров) и исправила форму подбородка. А еще сделала липосакцию, которая помогла ей окончательно избавиться от жировых отложений. Хотя сама Хлоя говорит, что похудела естественным путем.

Пластические хирурги уверяют, что она исправила нос, губы и подбородок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я несколько раз перечитывала свой Twitter, и меня дико бесит, что некоторые обвиняют меня в зацикленности на своей фигуре. До беременности я проводила в зале по пять-шесть дней в неделю. Для меня это святое! Я люблю то, чем я занимаюсь, - уверяет она.

"У нее каждый год - новое лицо", - пишут в соцсетях.

В апреле 2018 года Хлоя впервые стала мамой – она родила дочку. А спустя 8 месяцев после родов продемонстрировала абсолютно плоский живот – такому прессу позавидует любая модель. Поклонники подозревают, что дело все же не обошлось без липосакции. Конечно, Хлое выгодно уверять всех в натуральности своих форм. Как и ее сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, она зарабатывает на Инстаграме. Один рекламный пост на ее страничке стоит 250 тысяч долларов. В Инстаграме у нее 111 миллионов подписчиков.