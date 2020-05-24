Налегать на мясо ради успехов в постели бессмысленно: эндокринолог развеял мифы о тестостероне

С чем ассоциируется весна? Конечно, с любовью. Кровь так и бурлит, того и гляди, потеряешь голову, несмотря на самоизоляцию. Говоря поэтическим языком (а именно им и хочется говорить весной) Фавн вот-вот погонится за нимфой, а янь устремится к инь. Одним из основных и направляющих во всех этих любовных процессах является, как говорит молва, тестостерон. Его называют главным мужским гормоном и ассоциируют с сексуальной активностью, объемными мышцами и мужественностью.

На самом деле вокруг этого гормона сформировалось целое нагромождение ложных представлений. Внимательно изучив народные верования, мы выбрали несколько наиболее распространенных мифов, связанных с тестостероном, и попросили прокомментировать их врача-эндокринолога, профессора, д.м.н., заведующего кафедрой и директора клиники эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, члена-корреспондента РАН Валентина Викторовича Фадеева.

1 У мужчин чем больше тестостерона, тем сильнее либидо

Как на самом деле: Тестостерон важен для формирования либидо. Снижение полового влечения, действительно, один из возможных симптомов его дефицита (подчёркиваю ОДИН из ВОЗМОЖНЫХ). Но не уверен, что уровень тестостерона правильно назвать решающим фактором, определяющим либидо. Ведь половое влечение – это сложный комплекс социальных, индивидуальных и культурных установок личности. Тестостерон – скорее это гормон, который участвует в формировании и поддержании физиологических основ полового влечения.

2 Тестостерон – признак мужика. А эстроген женский гормон

На самом деле: Нет, конечно! Не рассуждайте о человеке и его физиологии, как о некой сумме отдельных параметров, концентрацию которых мы можем определить в крови. Причем правильно говорить не эстроген, а эстрогенЫ, наиболее важным из которых у людей является эстрадиол. Либидо у женщин во многом определяют именно андрогены (общее собирательное название группы стероидных гормонов, обладающих свойством в определённых концентрациях вызывать развитие мужских вторичных половых признаков — у обоих полов, - прим. Ред.) Но, в большей степени не тестостерон, а андрогены надпочечникового происхождения.

При некоторых эндокринных заболеваниях у женщин действительно может формироваться избыток андрогенов, не обязательно именно тестостерона. При этом на мужчину она похожа не становится, но у неё могут развиться нарушения работы половой системы. Заболевания у мужчин, при которых в крови в избытке циркулируют эстрогены, встречаются казуистически редко, значительно чаще по многим причинам может снижаться продукция тестостерона.

3 Чем больше тестостерона, тем агрессивнее мужчина?

На самом деле: Нет, конечно! Приведу простой и хорошо известным факт: тестостерон оказывает эффект не сам, а уже в клетках, на которые действует, превращается в дигидротестостерон, влияющий на геном клетки. Таким образом, эффект тестостерона опосредован активностью ряда внутриклеточных ферментов. Агрессивность – это поведенческая особенность, которая не может определяться каким-то одним биохимическим параметром. Было бы очень просто давать солдатам перед боем тестостерон, чтобы они лучше воевали… Даже если вы мне введете месячную дозу тестостерона одномоментно, я не пойду на улицу крушить витрины магазинов.

4 Тестостерона слишком много не бывает, чем больше его, тем лучшее.

На самом деле: Тестостерон – это только один из тысяч известных на сегодняшний день гормонов. В организме нет такого параметра, в отношении которого можно было бы сказать – «чем больше, тем лучше» или «чем меньше, тем лучше». Что значит лучше? Лучше для чего?

Для нормального полового влечения у мужчин действительно должен быть нормальный уровень тестостерона, а снижение либидо – один из симптомов его дефицита. Тем не менее, половое влечение чаще снижается не из-за дефицита тестостерона. Качество эрекции, например, напрямую от уровня тестостерона не зависит. Нарушение эрекции чаще развивается не из-за дефицита тестостерона, а по другим причинам.

5. Мужчина от природы более эмоционально стабилен и надежен, чем женщина - у него нет ежемесячного цикла.

На самом деле: Половая система женщины функционирует циклически, и эта примерно месячная цикличность определяется работой гипоталамо-гипофизарной системы головного мозга. Половая система мужчины работает в тоническом режиме, то есть практически на одном уровне, без таких существенных колебаний. У некоторых женщин, действительно, на протяжение месячного цикла прослеживается закономерная динамика эмоционального состояния, но не у всех. Критических дней в физиологическом плане у мужчин не бывает, а кризисы, которые действительно часты, развиваются вследствие эмоциональных факторов, в том числе и проблем с сексуального характера, которые могут, особенно при низком уровне интеллекта, реализовываться через агрессию.

6. Мужчины успешнее женщин из-за тестостерона. Тестостерон ассоциируется с напористостью, целеустремленностью, повышенной устойчивостью к стрессу, здоровой амбициозностью

На самом деле: Не сводите половые, эмоциональные и любые другие отличия организма мужчины и женщины к одной только молекуле тестостерона. Я не припомню гениальных женщин, у которых талант развивался вследствие избытка тестостерона. Мужчина и женщина отличаются генетически, у них по-разному функционирует эндокринная и, соответственно, центральная нервная система, у мужчин и женщин разные биологические функции, они болеют разными болезнями и проживают даже разную по продолжительности жизнь. Социальные функции у мужчин и женщин в подавляющем большинстве культур на протяжение тысячелетий – разные и это никак не умаляет женщин и не превозносит мужчин. Поэтому совершенно бессмысленно сравнивать и как-то сопоставлять совершенно разные с биологической точки зрения организмы!

7. Тестостерон превращает мужчину в вечный секс-двигатель. Наличие гормона в организме приводит к тому, что мужчина всегда готов к сексу и круглосуточно мечтает о том, чтобы уложить кого-нибудь в постель.

На самом деле: Биологически особи мужского пола, задача которых состоит не в вынашивании потомства, а в его зачатии, обладают совершенно другой сексуальностью. В отрыве от человеческого интеллекта это легко проследить на животных, в том числе приматах. Но то, что вы назвали «секс-машиной, которая постоянно хочет совокупляться» - невозможно воспроизвести при помощи тестостерона даже в очень больших дозах. Такого рода сексуальная озабоченность характерная скорее для умственно отсталых, которые могут сутками заниматься онанизмом, в том числе при посторонних. Ещё раз повторюсь: мужская сексуальность – это сложный продукт социальных, личностных, физиологических и культуральных факторов, и всё это невозможно свести к одной какой-то стероидной молекуле.

8 Тестостерон убывает с возрастом.

На самом деле: Да, это совершенно закономерно! Но снижается уровень тестостерона в крови, который мы определяем при гормональном исследовании. Как я уже сказал, это не в полной мере означает, что снижаются внутриклеточные эффекты этого гормона. Снижение уровня тестостерона происходит в комплексе с другими генетически запрограммированными изменениями, развивающимися с возрастом. Всё должно друг другу чётко соответствовать! Возможно, я скажу крамольную вещь: но возраст и старение – это биологическая норма, это нормально, при этом социальная сущность человека подразумевает и то, что в разном возрасте у людей будет разная общественная функция. Если попытаться искусственно поменять настойку и повысить в пожилом организме уровень какого-то одного гормона до уровня, соответствующего молодому, это рискует прийти в противоречие со всеми остальными параметрами и система разбалансируется с весьма печальными последствиями, в виде сердечно-сосудистых заболеваний, развития опухолей и проч.

9 Лысина возникает благодаря избытку тестостерона.

На самом деле: Это распространённое заблуждение: раз лысый – значит, тестостерона больше, чем у того, кто при своей шевелюре! Никаких медицинских и научных подтверждений этому утверждению не найдено. Исследования нескольких тысяч мужчин показали, что нет никакой связи между уровнем тестостерона и наличием или отсутствием волос на голове. Что касается мужской лысины, то тут причин могут быть десятки: наследственность, болезни, использование ряда медицинских препаратов и так далее.

10. Тестостерон – лекарство от многих болезней.

На самом деле: Нет. Хотя в США подобные методы лечения очень распространены в так называемой системе Anti-Aging (дословно: против старения). Этой системой во всём мире активно пропагандируются пластыри и гели с тестостероном, которые помогают «бороться» с хронической усталостью, эректильной дисфункцией и даже «выросшим животом» и диабетом. В этом плане идет «большая» игра с лабораторными референсами («нормами») тестостерона: стоит их немного изменить по тем или иным «высоконаучным» соображениям - армия мужчин с «дефицитом» тестостерона может многократно вырасти, что очень на руку фармбизнесу.

11. Тестостерон делает нас выше.

На самом деле: Категорически нет! Тестостерон участвует в процессах роста и формирования скелета, но его избыток (или неадекватным возрасту уровень) в период до начала полового созревания, наоборот, может привести к низкорослости.

12. Тестостерон вызывает хрипоту и изменения голоса.

На самом деле: Под влиянием тестостерона гортань развивается по мужскому типу, в результате чего она извлекает более низкие и, зачастую, более хриплые звуки, но это не всеобщее правило!

13. Тестостерон вызывает рак предстательной железы

На самом деле: При уже имеющемся раке предстательной железы повышение уровня тестостерона, в ряде случаев, может способствовать его прогрессированию, но с другой стороны, рак предстательной железы достаточно редко развивается у молодых людей, уровень тестостерона у которых существенно выше, чем у пожилых мужчин. Другими словами, рак простаты – это процесс многофакторный и уровень тестостерона в этом плане отнюдь не ключевой компонент.

14. Тестостерон вреден для сердца

На самом деле: Сердечно-сосудистые заболевания, действительно, существенно чаще встречаются у мужчин по сравнению с женщинами. Но, как я уже говорил, отличие мужского и женского организма отнюдь не ограничиваются одним только уровнем тестостерона. В этом плане существует много противоречащих друг другу фактов: так длительный и выраженный дефицит тестостерона ассоциирован (т.е. неким образом связан, вероятно не напрямую) с развитием атеросклероза сосудов.

С другой стороны, назначение тестостерона пожилым мужчинам с его низким уровнем и уже имеющимися заболеваниями сердца приводит к увеличению на этом фоне смертности. Вывод: тестостерон сам по себе и его дефицит сам по себе не вызывает развития сердечно-сосудистых заболеваний. Реализация действия любого гормона происходит через генетический аппарат клеток, который испытывает регулирующие влияния многочисленных факторов, в том числе и не известных нам.

15. Чтобы повысить уровень тестостерона и стать настоящим мачо, нужно налегать на мясо и сметану.

Это бессмысленно, да и небезопасно! Поверьте, как избыток, так и недостаток гормонов в организме – не безопасны! Это всего лишь один и наиболее известный обывателям фактор, который участвует в регуляции всего того, что связано с работой половой системы, в первую очередь у мужчин. Половая система, её нормальная работа, должны гармонично вписываться и соответствовать работе других органов: сердца, сосудов, печени и всего остального.

Синтез тестостерона именно так и регулируется. Если вы завалите фабрику сырьем, она не произведет товаров больше, чем позволяют её мощности, а если произведет избыток – он сгниёт на складе, поскольку никому не нужен. Не воспринимайте живой организм, биологическую систему, механистически, как блендер или мясорубку, куда сколько положишь мяса, столько фарша и получишь. Мы устроены значительно сложней.