2020-05-25T02:50:28+03:00
Звезды

«Мама у меня – королева»: Дочь поделилась снимком Ларисы Долиной в обтягивающих лосинах

Поклонники обсуждают честное фото певицы
Ирина СУХАНОВА
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Дочь Ангелина поделилась снимками мамы Ларисы Долиной.Дочь Ангелина поделилась снимками мамы Ларисы Долиной.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала в Инстаграме снимки певицы в домашней обстановке. Наследница звезды решила поделиться с подписчиками теплыми семейными фото в честь собственного дня рождения – на днях Лина отметила 37-летние. Снимки сделаны с разницей почти в 10 лет. На одном фото Лариса Александровна запечатлена вместе с внучкой Александрой сейчас, на другом – снова с Сашей, когда девочке было меньше года.

На нынешнем фото камера поймала певицу в момент уборки на участке своего загородного дома. Нарядившись в облегающие лосины, подчеркнувшие ее стройные ноги, и молодежную толстовку с капюшоном, Долина вместе с внучкой занялась домашними делами.

dolinalinadolinalina
необходимо отметить что саша очень быстро выросла, а мама у меня просто королева
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Поклонники звезды отметили, что сейчас она выглядит гораздо моложе, чем на другом снимке, сделанном почти 10 лет назад: на нем певица сфотографирована без макияжа. Подписчики оценили смелое фото Ларисы Александровны без фильтров и фотошопа.

В подписи к фото Лина написала, что гордится совей звездной мамой:

- Необходимо отметить, что Саша очень быстро выросла, а мама у меня просто королева», - поделилась Ангелина.

На втором снимке, сделанном почти 10 лет назад, Лариса Александровна выглядит старше, чем сейчас. Фото: Инстаграм.

На втором снимке, сделанном почти 10 лет назад, Лариса Александровна выглядит старше, чем сейчас. Фото: Инстаграм.

Дочь звезды получила юридическое образование, но не работает по специальности. Ангелина – домохозяйка. Певица не раз рассказывала в интервью, что ее внучка Саша растет очень талантливой девочкой – она отлично поет и танцует. Похоже, у нее есть все задатки, чтобы продолжить карьеру своей знаменитой бабушки.

64-летняя певица - главная кормилица в семье. Неудивительно, что Лариса Александровна привыкла работать на износ. Кроме бесконечных концертов и гастролей певица еще и занимается со студентами – с 2016 года она занимает должность заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. В недавнем интервью Долина призналась, что из-за постоянной усталости у нее появились проблемы со здоровьем.

- Я чувствую беспредельную усталость, но этого никто не должен видеть и знать. Мы репетировали ежедневно на протяжении двух с половиной месяцев. Без перерыва! – рассказывала Долина. - Не было ни одного выходного дня.

У певицы были проблемы со сном – ей приходилось принимать растительные препараты, чтобы заснуть.

- Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать... У меня ведь еще студенты, - говорила звезда.

Сейчас, во время режима самоизоляции у Долиной наконец-то нашлось время выспаться и отдохнуть. Гастроли и концерты отменены, и певица все время проводит с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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