2020-05-24T22:06:15+03:00
Политика

В командовании украинской армией установлены 50 серийных преступников

Председатель Следственного комитета России поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков на Донбассе
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Среди воюющих на Донбассе националистов - 70 преступников.Среди воюющих на Донбассе националистов - 70 преступников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению Главного следственного управления ведомства активизировать работу по фиксации доказательств в отношении тех, кто совершает военные преступления в против мирного населения юго-востока Украины.

- Это обусловлено тем, что территория Донбасса продолжает подвергаться регулярным артиллерийским обстрелам украинскими воинскими подразделениями, в результате гибнет мирное населения, значительный ущерб причиняется гражданской инфраструктуре, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты Глубокая, дома культуры в селе Саханке, населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели, либо ранениям мирных граждан, женщин, детей, разрушению жилых домов, линий электропередач и других объектов.

- Всего же на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Это несколько сотен томов! Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям, - привела цифры Петренко.

Выходит, что порядка 50 украинских силовиков регулярно и безнаказанно совершают преступления в отношении гражданского населения. А это значит, что жители Донбасса имеют дело с самыми настоящими серийными военными преступниками.

В СК России отметили, что эти лица должны стать известными всем и рано или поздно понести заслуженное наказание за свои варварские преступления, которые не имеют срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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