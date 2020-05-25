2020-05-24T22:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 25 мая 2020 года возросло до 3541 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 25 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8599 человекЧисло инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8599 человекФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 25 мая 2020 года возросло до 3541 человека. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 153 пациента больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 344481 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8599 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом в 84 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 113299 пациентов, за сутки – 5363.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2516) и Подмосковье (862), Санкт-Петербург (384), Нижегородская (221) и Ростовская (152) области, Красноярский край (146), Калужская (123), Самарская (121) и Иркутская (120) области, а также республика Дагестан (113), Брянская (111) и Ярославская (107) области, Ханты-Мансийский автономный округ (102).

Меньше всего в Смоленской и Курганской областях, Камчатском крае, республике Крыму – два новых инфицированных, Севастополе и Чукотском автономном округе – по одному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, медицинские маски действительно помогают снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли микробиологи из Университета Гонконга, которые с помощью лабораторных хомяков доказали эффективность масок для защиты от COVID-19.

Как сделать маску в домашних условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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