Число выздоровевших от коронавируса в России на 25 мая 2020 года составило 113299 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 25 мая 2020 года составило 113299 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5363 пациента.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 344481 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8599 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом в 84 регионах.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2516) и Подмосковье (862), Санкт-Петербург (384), Нижегородская (221) и Ростовская (152) области, Красноярский край (146), Калужская (123), Самарская (121) и Иркутская (120) области, а также республика Дагестан (113), Брянская (111) и Ярославская (107) области, Ханты-Мансийский автономный округ (102).

Меньше всего в Смоленской и Курганской областях, Камчатском крае, республике Крыму – два новых инфицированных, Севастополе и Чукотском автономном округе – по одному.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, зачем на самом деле нужно носить защитные маски, насколько они эффективны и почему во время пандемии лучше держаться подальше от затылков людей в масках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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