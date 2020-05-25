2020-05-25T00:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 25 мая 2020: РФ опустилась на третью строчку в рейтинге по числу заболевших COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 25 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 25 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 25 мая 2020 годаФото: REUTERS
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Россия ушла со второго на третье место в рейтинге стран по числе зараженных коронавирусом, уступив Бразилии. Лидером в первой тройке по-прежнему остаются США. Начиная с 16 мая ежесуточный прирост новых инфицированных в нашей стране составляет менее 10 тысяч человек.

Конечно, абсолютные цифры числа заболевших нельзя считать наиболее объективным показателем - ведь сравниваются страны с очень разным населением и его плотностью. А вот в относительных цифрах, в пересчете на 1 млн населения, Россия расположилась на 34-м месте, позади США, Бельгии, Франции, Испании и десятков других стран.

Настоящим секс-символом эпидемии стала медсестра из Тулы, надевшая полупрозрачный защитный костюм прямо поверх нижнего белья. Не от хорошей жизни и не для поднятия боевого духа пациентов с коронавирусом: такие костюмы сделаны из плотного полиэтилена - тайвека. Работать в них в духоту по несколько часов - настоящая пытка, в чем лично убедилась корреспондент "КП".

Журналист "Комсомолки" пополнила ряды заболевших коронавирусом - инфекцию выявил бесплатный тест, проведенный в рамках исследования иммунитета к COVID-19 у случайной выборки москвичей. Как прошли первые сутки ее новой реальности - в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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