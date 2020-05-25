Коронавирус в Турции, последние новости на 25 мая 2020: больше 118 тысяч человек вылечились от COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Турции на 25 мая 2020 года таковы: зафиксировано 156 827 случаев заражения, 4 340 человек скончались, 118 694 человека - выздоровели.

Сейчас в стране уже открыты торговые центры, заведения общепита и магазины, местные жители могут гулять. Напомним, что в марте и апреле в Турции были введены строгие ограничительные меры - граждане могли выходить из дома только для того, чтобы сходить в магазин, выкинуть мусор и выгулять собак. Но ситуация с COVID-19 улучшилась, так что карантинные меры смягчили.

Уже в мае планируется возобновление внутреннего туризма, а в июне - внешнего. Всех туристов в аэропортах Турции будут тестировать на COVID-19. После процедуры все могут отправиться по отелям. Но если вдруг у туриста выявят вирус, его, а также всех, кто летел с ним самолете, отправят в изолятор.

Кроме того, владельцы отелей введут дополнительные меры безопасности. Например, на дорожках на территории отелей будут нанесены разметки с обозначением дистанции в полтора метра.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 25 мая 2020 года, накануне в стране выявили больше 1,1 тысячи новых случаев заболевания. Скончались от инфекции 32 человека.