Коронавирус в США, последние новости на 25 мая 2020: въезд для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии, закрыли

Последние новости о коронавирусе в США на 25 мая 2020 года таковы: число случаев заражения достигло 1 643 499, 97 722 человека скончались, 366 736 человек выздоровели.

В штатах начали открывать кафе, салоны красоты и фитнес-клубы. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в медицинских масках, когда это возможно. Кроме того, теперь местным жителям разрешено гулять в парках. На территориях, кстати, появились полутораметровые белые круги, в каждом может разместиться человек или семья. Заходить за него другим прогуливающимся нельзя – это будет нарушением социальной дистанции.

Также началась работа и на заводах, крупных промышленных предприятиях и комбинатах. Во время пандемии больше 30 миллионов американцев остались без работы. Возможно, часть из них сможет теперь устроиться на производство.

Тем временем, ученые из Калифорнии утверждают, что обнаружили антитело, блокирующее COVID-19. Во всех экспериментах оно останавливало заражение вирусом здоровых клеток. Разработка антител для препарата от «чумы 21 века» проводится в нескольких лабораториях. Но пока лекарство не испытывали на людях с COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 25 мая 2020 года, Дональд Трамп временно закрыл въезд в страну иностранцам, которые недавно побывали в Бразилии. Дело в том, что там стремительно растет число заболевших COVID-19.