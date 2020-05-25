2020-05-25T08:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 25 мая 2020: въезд для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии, закрыли

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 25 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 25 мая 2020: страна уже сняла ряд ограничений, введенных из-за COVID-19Коронавирус в США, последние новости на 25 мая 2020: страна уже сняла ряд ограничений, введенных из-за COVID-19Фото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 25 мая 2020 года таковы: число случаев заражения достигло 1 643 499, 97 722 человека скончались, 366 736 человек выздоровели.

В штатах начали открывать кафе, салоны красоты и фитнес-клубы. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в медицинских масках, когда это возможно. Кроме того, теперь местным жителям разрешено гулять в парках. На территориях, кстати, появились полутораметровые белые круги, в каждом может разместиться человек или семья. Заходить за него другим прогуливающимся нельзя – это будет нарушением социальной дистанции.

Также началась работа и на заводах, крупных промышленных предприятиях и комбинатах. Во время пандемии больше 30 миллионов американцев остались без работы. Возможно, часть из них сможет теперь устроиться на производство.

Тем временем, ученые из Калифорнии утверждают, что обнаружили антитело, блокирующее COVID-19. Во всех экспериментах оно останавливало заражение вирусом здоровых клеток. Разработка антител для препарата от «чумы 21 века» проводится в нескольких лабораториях. Но пока лекарство не испытывали на людях с COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 25 мая 2020 года, Дональд Трамп временно закрыл въезд в страну иностранцам, которые недавно побывали в Бразилии. Дело в том, что там стремительно растет число заболевших COVID-19.

Главный хирург США показал на видео, как самому сделать маску.Сделать маску для защиты от коронавирусной инфекции можно с помощью обычной футболки и резинок для волос. Врач поделился наиболее эффективным способом самостоятельного изготовления маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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