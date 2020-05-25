Новые случаи заражения коронавирусом в России на 25 мая 2020: 8946 человек заразились за сутки

В России за последние сутки еще выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день выявлено более 353 тысяч заболевших. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 25 мая 2020 года.

- У 43,7% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 92 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2560 человек, в Московской области - 831, Санкт-Петербурге – 374, Свердловской области – 279, Нижегородской – 229, Ростовской – 158, Астраханской – 153, Красноярский край – 145, Архангельской – 126, Иркутской – 116, Тульской – 111, Республике Дагестан – 110, Калужской области – 108, Брянской – 106, Ярославской – 101.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 353 427 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 5499 человек. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 25 мая зарегистрировано 5 447 041 подтвержденных случаев коронавируса. Прирост за сутки 93 899 случаев, что составляет 1,75%.

- В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, - сообщают в Роспотребнадзоре России.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

22 мая – 326 448,

23 мая – 335 882,

24 мая – 344 481,

25 мая – 353 427.