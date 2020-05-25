История о семейных ценностях, творчестве и помидорах

Финалисты проекта готовили в прямом эфире, пока их близкие блистали эрудицией и зарабатывали для них шанс выиграть главный приз в 100 000 рублей. Судила батл амбассадор проекта, певица и телеведущая Юлия Ковальчук. Еще несколько мест в финале свободно — каждый желающий может попытать удачу, приняв участие в конкурсе (как именно — расскажем чуть ниже!).

«Какую родственную связь старинная французская пословица называет опасным соседством?» (Правильный ответ: двоюродные братья и сестры, которые общаются с детства и могут полюбить друг друга, а жениться им нельзя). «Как называли помидор в 16 веке в Италии?» (Правильный ответ: золотое яблоко, по-итальянски поммо д'оро, от него и произошел наш «помидор».) «Кем приходились друг другу создатели первого паровоза в России?» (Правильный ответ: отцом и сыном — первый паровоз в России построили отец и сын Черепановы.)

На эти и другие не менее каверзные вопросы отвечали в прямом эфире родственники и друзья финалистов, пока сами финалисты готовились удивить жюри и зрителей своими кулинарными способностями.

Удивлять было чем: самая первая финалистка испекла необычную пиццу в трех экземплярах — в форме грибной полянки для взрослых и в виде эскимо на палочке для детей. Еще один финалист приготовил хрустящую курочку в кисло-сладком соусе и сервировал под зажигательный ритм на китайских палочках для еды и аплодисменты десятка родственников и друзей семьи, которые шумно поддерживали его онлайн. А запах свежих фаршированных булочек с яйцом и томатным соусом, которые третья финалистка подала в стиле кантри на крафтовой бумаге, казалось, доносился онлайн через экран.

Оценивала творчество, эрудицию и семейную сплоченность финалистов певица и телеведущая Юлия Ковальчук вместе с представителями бренда «Помидорка».

Участвовать в викторине могли и зрители, наблюдавшие за батлом в социальных сетях — они писали ответы в чат и выигрывали продукцию бренда за наибольшее количество правильных ответов.

Хотите побывать на месте финалистов? Приготовить в эфире любимое блюдо, ответить на познавательные вопросы викторины, пообщаться с Юлией Ковальчук и получить шанс выиграть главный приз 100 000 рублей? Еще не поздно поучаствовать в проекте! Успейте подать заявку до 31 мая.

• Заходите на сайт проекта и заполняйте анкету. Укажите контактные данные, расскажите о себе, о своей семье и о вашем любимом блюде. На сайте есть подсказка, как лучше писать. Финалистами станут авторы 6 самых интересных заявок.

• Чтобы узнать, прошли вы в финал или нет, внимательно следите за инстаграмом Юлии Ковальчук. Имена всех финалистов Юлия будет публиковать в сториз.

• Если найдете себя среди них — просто ждите. Вам напишут организаторы, которые согласуют с вами дату батла и объяснят все технические подробности.

Во время батла вы приготовите свое фирменное блюдо, транслируя процесс в прямом эфире, родные и близкие поддержат вас онлайн, ответят на вопросы викторины, а потом вашу работу оценит жюри. Победителем станет семья, которая заработает самые высокие баллы — ей и достанется главный приз. Остальные финалисты получат приятные подарки от организаторов.

И даже если вы не пройдете в финал — смотрите эфиры в социальных сетях бренда: во-первых, вы можете поучаствовать в викторине и выиграть продукцию, а во-вторых, просто получите удовольствие и зарядитесь энергией. Ведь энергия семейной любви и совместного творчества — самая позитивная!

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