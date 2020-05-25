2020-05-25T12:15:06+03:00
Звезды

Похорошевшая вдова Кобзона рассказала, готова ли к новому роману

Нелли Кобзон, которая в этом году разменяет восьмой десяток, прекрасно выглядит
Елена ПЕТРОВА
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Нелли Кобзон, которая в этом году разменяет восьмой десяток, прекрасно выглядитНелли Кобзон, которая в этом году разменяет восьмой десяток, прекрасно выглядитФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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69-летняя Нелли Кобзон спустя почти два года после смерти мужа бережно хранит память о нем. Большую часть жизни - 47 лет - она провела в браке с Иосифом Давыдовичем, вместе они растили двоих детей, нянчили семерых внуков. Уход супруга стал для Нелли Кобзон страшным ударом, но благодаря поддержке семьи она не замкнулась в себе и по-прежнему появляется на публике, восхищая поклонников моложавой внешностью и элегантными образами.

Возможно, именно из-за цветущего вида Нелли Кобзон, до этого находившейся в тени знаменитого мужа, ей регулярно приписывают новые романы. Впрочем, сама 69-летняя вдова не исключает для себя романтических отношений.

- Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, может, я бы и не возражала. Но он пока не появился, - призналась Нелли Кобзон в эфире программы «Ты не поверишь!».

По словам Нелли Михайловны, свою скорбь она обратила в благотворительность. Еще при жизни Иосиф Кобзон организовал фонд, но времени им заняться не было – артист боролся с тяжелым недугом. Теперь в память о муже вдова занимается фондом сама.

Однако, самостоятельно Нелли Кобзон приходится разбираться и с судебными исками и должниками супруга. Ещё в 2009 году помощник Кобзона в Госдуме Ефим Петров и его жена-художница Елена Флерова взяли в долг у певца 300 тысяч долларов на открытие культурного центра в Дрездене. Однако, ни музея, ни возврата денег Кобзон в итоге не дождался. Картины пары были арестованы. Теперь же, как уверяют Флерова и Петров, Нелли Кобзон продала их работы, выручив огромные деньги - 70 миллионов рублей, из которых супруги теперь требуют «свою долю» - 18 миллионов. Этот суд станет первым в жизни Нелли Михайловны - ранее не истцом, ни ответчиком ей выступать не приходилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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