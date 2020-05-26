5 причин обновить смартфон прямо сейчас – и это будет дешево!

Инженеры HUAWEI решили избавить от предрассудков пользователей, которые полагают, что недорогой смартфон не может быть качественным и функциональным. Безусловно, премиальные телефоны используют самые передовые и продвинутые технологии, чтобы достойно выглядеть по сравнению с конкурентами. Однако в повседневном режиме мы вряд ли в полном объеме используем их характеристики. Разработчики мирового бренда предложили пользователям сосредоточиться на главном и создали бюджетный аппарат с ключевыми параметрами топового смартфона. Рассмотрим достоинства смартфона HUAWEI Y8p, который будет доступен для предзаказа уже с 26 мая, а в продажу поступит 5 июня вместе с двумя еще более бюджетными моделями Y5p и Y6p.

1. Флагманская камера

Поклонники бренда уже знают, что ноу-хау сначала появляются в топовых моделях, а через некоторое время – в более демократичных гаджетах. Так, HUAWEI Y8p получил систему фотокамер с искусственным интеллектом, которой совсем недавно могли гордиться только флагманы.

Тройная основная камера 48 МП снимает высокодетализированные яркие фото даже ночью. Не считаться со временем суток ему помогают самые широкие в отрасли сенсоры (это уже фирменная фишка камерофонов HUAWEI), которые улавливают максимальное количество света. Широкоугольный объектив 8 МП отвечает за групповые, пейзажные или панорамные снимки с углом обзора 120 градусов. Открыть в себе фотохудожника пользователю помогают алгоритмы искусственного интеллекта – они распознают более 500 сценариев съемки и автоматически выставляют оптимальные яркость, насыщенность и контраст. Фронтальная 16-ти мегапиксельная камера оснащена продвинутыми режимами «Ночь», «Портрет», HDR и делает четкие непринужденные селфи с достойной цветопередачей вне зависимости от условий освещения.

2. Большой OLED-дисплей

Смартфон HUAWEI Y8p получил экран диагональю 6,3 дюйма, который занимает 90,17% площади передней панели, благодаря почти полному отсутствию рамок. Это одна из первых моделей среднего сегмента, в которой появился OLED-дисплей с разрешением FHD+. Как результат – живые и насыщенные цвета, как в кино. Кроме того, экран Y8p имеет несколько актуальных опций: встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, защита зрения по сертификату TÜV Rheinland, режим Always on Display (постоянное отображение даты, времени, уведомлений даже на спящем дисплее) и «Темный режим» (Dark Mode), который уменьшает нагрузку на глаза.

3. Оптимальный объем памяти

4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти вполне достаточно, чтобы качать приложения, любимую музыку, видео и комфортно себя чувствовать. Хранилища должно хватить на тысячу высококачественных снимков или 500 песен. Скорость работы гаджета увеличена за счет установки фирменной файловой системы EROFS. Она считывает данные на 20% быстрее, и это позволяет экономичнее расходовать ресурсы памяти и обеспечивает плавную работу смартфона.

4. Батарея на 4000 мА*ч

Аккумулятора такой емкости обычно хватает на весь день активного использования смартфона. Но если выдался жаркий денек, то можно вручную включить в настройках дополнительный режим энергосбережения, который продлит время работы гаджета в автономном режиме. Кстати, в средней модели семейства – HUAWEI Y6p – установлена еще более мощная батарея на 5000 мА*ч.

5. Элегантный дизайн

Демократичный HUAWEI Y8p унаследовал изящные внешние данные своих премиальных собратьев. Его ультратонкий (7,7 мм) и ультралегкий (163 г) корпус выполнен в «арочном 3D-дизайне» – это когда симметричный изгиб экрана и задней панели плавно перетекает в плоскость боковых граней. Благодаря такой форме гаджет удобно помещается в ладони и легко управляется одной рукой. Оттенки корпуса – светло-голубой и полночный черный – напоминают цветовую палитру флагмана P30 Pro. Еще один, изумрудно-зеленый, доступен эксклюзивно в фирменном интернет-магазине.

ТТХ СМАРТФОНА HUAWEI Y8p

• Процессор: HUAWEI HiSilicon Kirin 710F

• Экран: OLED 6.3", с разрешением 2400x1080 пикселей

Основная камера:

- Высокочувствительный объектив 48 МП,

- Широкоугольный объектив 8 МП

- Объектив для создания эффекта боке 2 МП.

Фронтальная камера 16 МП.

• Память: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

• Батарея: 4 000 мА*ч.

• Зарядка: 10 Вт.

• Размеры корпуса: 157,4×73,2×7,75 мм.

• Вес: 163 г.

Магазин приложений: HUAWEI AppGallery, где можно скачать популярные российские и зарубежные сервисы получить подарки и бонусы от партнеров.

NFC: модели Y6p и Y8p поддерживают бесконтактную оплату покупок, которую можно настроить через привязку кредитных карт к приложению «Кошелек».

ЦЕНА ВОПРОСА

HUAWEI Y8p – 16 999 рублей.

HUAWEI Y6p – 10 999 рублей.

HUAWEI Y5p – 6 999 рублей.