«Росатом» отправил аппараты ИВЛ во все 25 городов, где располагаются его предприятия

Госкорпорация «Росатом» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством РФ (ФМБА) обеспечивает атомные города средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. «Росатом» поставит в атомграды аппараты ИВЛ немецкой компании Löwenstein.

Обратим внимание, что у больных коронавирусом нередко возникает острая дыхательная недостаточность. Предотвратить ее развитие помогает вовремя проведенная кислородотерапия или подключение к аппарату ИВЛ. При инвазивной вентиляции пациент дышит через трубку в трахее, при неинвазивной воздух подается через маску. Аппараты Löwenstein универсальные: их можно использовать в обоих режимах. Приобрести аппараты ИВЛ медучреждениям сейчас довольно сложно — спрос на них по всему миру вырос многократно. Обеспечение организаций ФМБА этим оборудованием гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев контролирует лично.

«Мы поставим в медучреждения 192 аппарата ИВЛ, их получат клиники, где принимают пациентов с коронавирусом. Распределение аппаратов будет зависеть от размера клиник. Надеемся, что помощь госкорпорации даст возможность МСЧ ФМБА обеспечить качественное лечение жителей городов атомной промышленности», — отметил заместитель гендиректора «Русатом Хэлскеа» по управлению взаимодействием и науке Владимир Лазарев.