2020-05-25T14:00:42+03:00
Туризм

Мишустин рассказал об организации летнего курортного сезона

Премьер посоветовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер посоветовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер посоветовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Михаил Мишустин посоветовал россиянам отдыхать этим летом на родине. По мнению премьера, от зарубежных поездок целесообразнее отказаться. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник.

Мишустин заметил, что многие страны уже стали готовиться к открытию курортного сезона этим летом. В том же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций на снятие ограничений на международные поездки. По словам Мишустина, нельзя исключить повторного завоза коронавируса в Россию. И чтобы избежать проблем с возвращением на родину, с чем в марте и апреле столкнулись тысячи российских туристов, лучше провести предстоящий летний отпуск в России.

- Прошу вас не торопиться, - обратился к россиянам Михаил Мишустин. - Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране.

Премьер напомнил, что с 1 июня возобновят работу организации, имеющие медицинскую лицензию. К ним, например, относятся санатории. А на следующем этапе, по словам Мишустина, можно будет говорить о дальнейшем открытии других учреждений из сферы услуг и гостеприимства.

Лучше и безопаснее провести отпуск в России — Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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