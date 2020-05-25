Мишустин рассказал об организации летнего курортного сезона

Михаил Мишустин посоветовал россиянам отдыхать этим летом на родине. По мнению премьера, от зарубежных поездок целесообразнее отказаться. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник.

Мишустин заметил, что многие страны уже стали готовиться к открытию курортного сезона этим летом. В том же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций на снятие ограничений на международные поездки. По словам Мишустина, нельзя исключить повторного завоза коронавируса в Россию. И чтобы избежать проблем с возвращением на родину, с чем в марте и апреле столкнулись тысячи российских туристов, лучше провести предстоящий летний отпуск в России.

- Прошу вас не торопиться, - обратился к россиянам Михаил Мишустин. - Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране.

Премьер напомнил, что с 1 июня возобновят работу организации, имеющие медицинскую лицензию. К ним, например, относятся санатории. А на следующем этапе, по словам Мишустина, можно будет говорить о дальнейшем открытии других учреждений из сферы услуг и гостеприимства.