Минздрав рекомендует «Боржоми» при реабилитации от COVID-19

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова рекомендует выздоровевшим пациентам, которые перенесли коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме, следить за состоянием здоровья, делать дыхательные упражнения и периодически проводить ингаляции с минеральной водой «Боржоми».

Рекомендации главного реабилитолога Минздрава объяснимы полезными свойствами легендарной минеральной воды, которую знают и ценят миллионы людей по всему миру. Не зря «Боржоми» входит в список полезных напитков. «Боржоми» зарождается в вулканических глубинах Грузии, проходит многие километры до земной поверхности, по пути обогащаясь минералами.

«Боржоми» является натуральным муколитическим средством, поэтому его часто назначают в рамках терапии заболеваний органов дыхания, в том числе и при Covid-19. Также благодаря своим свойствам эта щелочная минеральная вода обладает детокс-эффектом, помогает поддержать иммунитет и является природным энергетиком благодаря целому комплексу вулканических минералов.

IDS Borjomi Russia, как лидер рынка бутилированной воды России, в рамках поддержки в период коронавируса – не только организует бесперебойное обеспечение населения водой (т.к. все подразделения компании в период карантина работают в усиленном режиме), но и помогает тем, кто находится в максимальной зоне риска поражения. Среди них – пожилые люди и ветераны, врачи-инфекционисты, волонтеры, курьеры и водители. В период с 29 марта доставлено более 150 тонн воды, организована регулярная доставка воды в более чем 30 больниц и медучреждений. Среди них – Департамент здравоохранения г. Москвы, Городская клиническая больница №40 в Коммунарке, инфекционное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в Инфекционная клиническую больницу № 2, Первая Градская больницу имени Н. И. Пирогова и многие другие в Москве, МО, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове.

IDS Borjomi Russia присоединился к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и поддержал региональный штаб в Москве, обеспечив водой волонтеров, операторов ситуационного центра и территориальные штабы, а также бесплатно обеспечил водой курьеров и водителей Gett.

«Мы стремимся информировать о пользе поддержания водного и минерального баланса для здоровья и обеспечиваем население водой, это особенно важно в период эпидемии. А для людей, которые уже переболели ОРВИ, «Боржоми» является важной частью реабилитации – и мы рады, что делаем вклад в такое важное дело. Также мы всегда готовы поддерживать тех, кто находится на передовых и тех, кому больше всего необходима помощь и соблюдение питьевого режима – врачей, волонтеров, ветеранов, пожилых людей, водителей, курьеров. Тех, благодаря которым мы сейчас остаемся дома», - прокомментировала Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.

В дальнейшем IDS Borjomi Russia планирует организовать помощь этим и другим нуждающимся категориям граждан, которые более всего уязвимы в период пандемии.