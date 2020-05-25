Дмитрий Песков выписан из больницы после лечения от коронавируса
О выздоровлении пресс-секретаря президента сообщила его жена, Татьяна Навка
Дмитрий Песков вылечился от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выписан из больницы после перенесённого коронавируса, сообщила его супруга Татьяна Навка.
Напомним, Дмитрий Песков 12 мая сообщил о том, что у него и его жены олимпийской чемпионки Татьяны Навки подтвердился диагноз коронавируса. Оба были госпитализированы, чтобы избежать заражения остальных членов семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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