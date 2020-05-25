ОНФ и МегаФон передали бесплатные смартфоны детям из малообеспеченных семей

Однако вскоре выяснилось, что смартфоны и компьютеры для такой учебы есть не у всех. На помощь малоимущим семьям пришел Общероссийский Народный Фронт, запустивший проект «Многодарю — компьютеры детям». В его рамках сотовый оператор МегаФон передал нуждающимся 20 тысяч смартфонов.

Дистанционное обучение, при всех его плюсах, особенно в период самоизоляции, предполагает постоянный и стабильный доступ в Интернет. Чтобы у всех детей был доступ к знаниям, Общероссийский Народный Фронт организовал сбор компьютеров и смартфонов от спонсоров и передачу их нуждающимся семьям под общим названием «Многодарю — компьютеры детям». Смартфоны позволят детям полноценно участвовать в учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах, которые будут запущены в ряде регионов. Также в будущем дистанционные формы обучения, как ожидается, станут использоваться более широко, чем прежде.

«Со старта акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в ней приняли участие уже около 10 тыс. партнерских организаций. Мы рады, что компания «МегаФон» разделяет наши взгляды относительно доступной образовательной среды и помогает сделать дистанционное обучение более комфортным для 20 тыс. ребят. Благодаря участию компании, мы смогли расширить географию проекта ОНФ «Многодарю» и увеличить количество благополучателей», – рассказал замглавы Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

В рамках проекта смартфоны и компьютеры от спонсоров принимают волонтеры Фонда, которые проверяют ее исправность и устанавливают программы, необходимые для дистанционного образования. Активное участие в акции #МЫВМЕСТЕ приняла компания «МегаФон», передавшая ОНФ 20 тысяч смартфонов.

«Формирование доступной цифровой образовательной среды – одна из ключевых целей благотворительной политики нашей компании. Мы видим, что онлайн-образование все активнее входит в нашу жизнь. Мы за равные возможности и хотим, чтобы все дети могли использовать современные цифровые решения и полноценно участвовать в образовательном процессе, - прокомментировала вклад компании в общее дело директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак. - Мы рады, что можем оказать помощь 20 тысячам детей, но остается еще много семей, которым тоже нужна поддержка. Акция #МЫВМЕСТЕ начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения».