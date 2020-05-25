Интернет-магазин «Комсомольской правды» запускает акцию к Международному дню защиты детей

Дорогие родители, 1 июня мы отметим Международный день защиты детей. По этому случаю мы с нашими друзьями и партнёрами — редакцией телеканала «Карусель» — подготовили для вас небольшой сюрприз.

С 25 мая при покупке детских журналов и книг издательства «Комсомольская правда» (это важно!) на сумму от 999 рублей вы получите уникальный код доступа к развлекательному контенту на сайте «Карусели».

Зачем вам это и почему нельзя просто зайти в интернет и найти то, что нужно?

Да потому что на сайте телеканала «Карусель» вы найдёте десятки самых качественных (да-да, мы гарантируем качество!) и увлекательных видеоуроков, премьерные выпуски проектов «Давайте рисовать!» и «Как нарисовать», а ещё занимательные онлайн-игры для всей семьи — всё уже собрано в одном месте. Просто включите ребенку видео (по-настоящему интересное) и отправляйтесь выпить чашку чая. Да, у вас появится свободное время!

Впрочем, совместные занятия будут не менее захватывающими. Не важно, сколько вам лет — 5, 10, 45 или 80 — учитесь рисовать! Котиков, домики, цветы, радугу — и вы удивитесь, насколько это занятие поднимет ваше настроение. А мы вам в этом поможем.

Давайте читать по-настоящему интересные книги и учиться рисовать!

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