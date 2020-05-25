Фигуристки Тутберидзе сдают тесты на коронавирус, а команда Плющенко уезжает в Кисловодск

Первыми на подмосковную базу в Новогорске приехали фигуристки из группы Этери Тутберидзе, во главе с победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы-2020 Аленой Косторной.

Еще на прошлой неделе, заскучавшая по льду Косторная, выставила в Инстаграм ее совместный плакат с Анной Щербаковой.

«Всем привет, уже в эту пятницу будет совместная тренировка с @anna__shcherbakova_ , присоединяйтесь будет интересно», - написала Алена.

А вот двукратная чемпионка России Анна Щербакова разместила свое фото уже в коньках, в которых она стоит пока на газоне.

«Улетаю на каток», - подписывает Аня свое фото с воздушными шариками.

anna__shcherbakova_ Двукратная чемпионка России Анна Щербакова готова на воздушных шариках улететь на каток.

И действительно, ледовые тренировки будут разрешены только с 1 июня, а пока фигуристы сдают в Новогорске тесты на коронавирус и занимаются ОФП.

Но не дремлют и их конкуренты из академии Плющенко, куда месяц назад от Тутберидзе сбежали двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и подающая надежды Вероника Жилина. Сам Евгений Плющенко вчера сообщил, что Новогорск, как базу для первого сбора он даже не рассматривал, и уезжает 1 июня с Трусовой и другими спортсменами в Кисловодск.

«А мы все танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля», - написал Плющенко под видео, на котором они танцуют вместе с Яной Рудковской и их сыном.

plushenkoofficial Евгений Плющенко танцует вместе с Яной Рудковской и сыном.

Любопытно, что туда же в Кисловодск едет и команда питерских фигуристов Алексея Мишина – это Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Глеб Лутфуллин и Андрей Лазукин.

Лиза тоже очень обрадовалась, когда узнала, что скоро можно будет начинать тренировки.

«Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду», - поставила радостный смайлик Тутамышева.

liza_tuktik Елизавета Туктамышева очень обрадовалась, когда узнала, что скоро можно будет начинать тренировки.

Расписание соревнований у фигуристов из-за пандемии на будущий сезон еще не сверстано, но уже сейчас понятно, что сезон будет очень напряженным. Интересно, смогут ли девочки, перешедшие к Плющенко, составить конкуренцию тем, которых тренирует Тутберидзе. И чем нас вновь удивит профессор Мишин?