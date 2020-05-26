Ленинградская область вошла в десятку субъектов РФ с самыми социально ориентированными бюджетами

Ленинградская область вошла в первую десятку регионов с самыми социально ориентированными бюджетами. Эксперты посчитали, сколько социальных расходов из регионального и федерального бюджетов приходится на одного человека в каждом субъекте РФ. Это средства, которые идут на здравоохранение, культуру, спорт, образование, пенсии и другие социальные выплаты. В рейтинге РИА Новости Ленобласть заняла восьмое место: на каждого жителя в регионе выделяется более 64,8 тысяч рублей.

Ранее область стала лидером в еще одном общероссийском рейтинге - Топ-5 регионов с самой комфортной городской средой. По итогам 2019 года Ленинградская область заняла четвертое место по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, выполнять все социальные обязательства и нацпроекты - задача не из простых: российским регионам приходится приспосабливаться к действующим обстоятельствам. По словам губернатора Александра Дрозденко, в Ленинградской области работа по нацпроектам не прекращалась ни на день.

В этом году районы новостроек впервые участвуют в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».​ Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.​

- Президент России Владимир Путин напомнил всем главам регионов, что за текущими проблемами нельзя забывать о перспективах и ответственности за выполнение нацпроектов. В Ленинградской области ни на один день не останавливались социальные стройки и благоустройство территорий, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы будем продолжать реализацию всех национальных проектов. В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей.

ПОЛИКЛИНИКИ И ДЕТСКИЕ САДЫ СТРОЯТ, СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В Ленинградской области в этом году реализуется 11 нацпроектов на общую сумму в 15 млрд рублей: это почти на 37% больше, чем в 2019 году. Основную часть средств - 9,5 млрд рублей выделяет региональный бюджет, еще 5,6 млрд рублей — федеральный. Больше всего денег будет потрачено в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» - почти 5,3 млрд рублей. На эти средства построят новые дома и квартиры, в которые людей переселят из ветхого и аварийного жилья, благоустроят дворы и скверы, в районных центрах создадут современную комфортную городскую среду.

- В регионе строятся объекты здравоохранения и образования, дома культуры, спортивные комплексы, и это очень важно, - рассказывает губернатор Александр Дрозденко. - Мы понимаем, что экономика должна работать, при этом обязательно должны соблюдаться все противоэпидемические требования: за этим администрация Ленинградской области пристально следит.

По словам губернатора, стройки социально важных объектов в области не прекращались ни на день. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.​

На днях глава региона лично проверил, как в городе Кудрово Всеволжского района идет строительство двух важных социальных объектов - поликлиники на 600 пациентов и детского сада на 295 мест. Обе стройки ведутся по федеральной программе «Стимул». Она предусматривает стимулирование строительства жилья за счет финансирования застройщикам из бюджета части затрат на инфраструктуру. Благодаря ей в микрорайоне «Новый Оккервиль» появится трехэтажный детский сад, в котором для малышей от полутора до семи лет предусмотрено все необходимое и для развития, и для отдыха: бассейн, комфортные группы и игровые комнаты. В здании поликлиники уже готовы все пять этажей, планируется, что в ней будут обслуживать 43 тысячи человек в год. Подрядчики работают в ускоренном темпе.

- И садик, и поликлинику пока строители обещают сдать в эксплуатацию досрочно. Продолжим проверки и контроль по всей Ленобласти, - написал по итогам поездки Александр Дрозденко в своем Инстаграме.

Кроме того, в ближайшие три года в Кудрово появится современный парк эко-парк с дорожками, детскими площадками и беседками.

- В этом году впервые в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» принимают участие районы новостроек. Наша цель - сделать эти территории по-настоящему комфортными для проживания, - рассказал Александр Дрозденко. - От Всеволожского района, в частности, в программу благоустройства попали парк «Охтинская долина» в Новом Девяткино, территория «Школьный спуск» в Мурино и парк «Оккервиль» в Кудрово.

В 2020 году на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра - более 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут обустроены 100 общественных и дворовых территорий. Работы по их благоустройству уже стартовали в начале мая.

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ — В НОВОЕ

Еще одна важная социальная программа - расселение ветхого и аварийного жилья. Люди, годами ждавшие переселения в новые квартиры, сейчас переживают: не застопорится ли процесс из-за пандемии?

- Область продолжит наращивать темпы строительства жилья. Это задача властей на ближайшие несколько лет, - заверил Александр Дрозденко.

Всего на переселение ленинградцев из аварийного жилья до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей. Первый этап программы за 2019-2020 годы планируется завершить даже досрочно. Необходимо расселить 21 тысячу аварийных квадратных метров, для этого в 43 муниципальных образованиях для ленинградцев приобретаются квартиры на вторичном рынке. Ну а со следующего, второго этапа, который рассчитан на 2020-2021 годы, людей из аварийного жилья будут переселять только в новостройки.

Строители работают с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.​ Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.​

АВТОМОБИЛИСТАМ - ЛЕГКОЙ ДОРОГИ

Почти 2,3 млрд рублей в этом году выделяется в рамках нацпроекта «Безопасность и качественные автодороги». Причем вся эта сумма поступит из бюджета Ленинградской области. Новое покрытие к 9 мая получила легендарная Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), отремонтируют в этом году отремонтируют дороги и в Выборгском, Гатчинском, Волосовском, Тосненском районах.

Дорожная отрасль в эти дни поможет продержаться тем, кто сейчас из-за пандемии оказался в трудной ситуации. Людям, лишившимся постоянного дохода, предлагают подзаработать на общественных работах на дорогах Ленобласти. Идея общественных работ принадлежит главе региона. На эти цели предприятиям дорожной сферы выделяются субсидии из регионального бюджета. Людей займут на вырубке деревьев и кустарников, скашивании травы, уборке мусора, мойке дорожных знаков, покраске бордюрного камня, автобусных остановок и дорожных ограждений. Участвовать в общественных работах могут не только безработные, но и сотрудники предприятий, чья деятельность временно приостановлена из-за пандемии.