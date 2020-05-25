Звездные "лоты" на Авито: стоптанные пуанты Волочковой, гидрокостюм Крида и первая кассета Земфиры

Пока реальные магазины закрыты на замок, продажи в Сети цветут буйным цветом. И для поклонников, желающих урвать вещь от знаменитости, сейчас раздолье - раритеты, которые давно пылились на антресолях, перекочевали на виртуальные полки. Ассортимент богатый - были бы деньги!

10 000 рублей: пропуск Игоря Николаева

На красном бейджике с логотипом в виде "Рабочего и колхозницы" - черно-белое фото молодого парня. И хотя документу уже больше 30 лет, певца Игоря Николаева благодаря неизменным усам и кудрявой шевелюре на нем можно узнать без труда. Личный пропуск артиста на сайте объявлений выставили за 10000 рублей.

Пропуск 27-летнего Игоря Николаева.

- Фестиваль советско-индийской дружбы состоялся в 1987-1988 годах в Индии и многочисленных регионах СССР. Этот бейджик только для фанатов и коллекционеров, никакой другой ценности он сегодня не представляет. Без торга, эта цена - до конца мая, - предупреждает продавец.

100 000 рублей: шоколад с отпечатком руки Жанны Фриске

Плитка с отпечатком руки певицы в 2013 году стала лотом в благотворительном аукционе. Так Жанна Фриске поучаствовала в помощи больным детям еще до того, как узнала, что сама больна раком. Необычную шоколадку выкупили тогда за 35 тысяч рублей, а сегодня продают в три раза дороже.

После смерти певицы стоимость лота выросла почти в три раза.

299 999 рублей: дубленка Майкла Джексона

Пятнистая куртка, как уверяет владелец, была куплена личным стилистом поп-короля в 1992 году в штате Луизиана.

- А через год, в сентябре 1993-го, Джексон взял ее с собой в поездку в Москву - в этой дубленке он выступил на стадионе "Лужники", - рассказывает продавец. - В конце концов Майкл оставил ее в подарок моему дедушке, который занимался организацией его гастролей (есть даже где-то дискета с автографом поп-короля). Дубленка долго хранилась у нас дома, накрытая пакетом. Сохранилась замечательно, никто не носил. Вещь очень ценная, повидала несколько стран и культовых личностей!

Дубленке поп-идола уже под 30 лет.

350 000 рублей: загранпаспорт Галины Улановой

Документ главной балерины Советского Союза, которой рукоплескал весь мир, продается исключительно с заключением договора купли-продажи. Если верить продавцу, последний заграничный паспорт был выдан Галине Улановой в 1992 году, за шесть лет до смерти артистки.

Подлинность загранпаспорта Улановой обещают доказать с помощью криминалистов.

- Редкий эксклюзивный документ, представленный в единичном экземпляре, - рекламирует продавец, не раскрывая детали обладания "лотом". - Никогда вещи госпожи Улановой не продавались и, скорее всего, не будут продаваться на аукционах. Оригинал 100%, пожизненная гарантия! При авансе можем сделать криминалистическую экспертизу на подлинность документа.

370 000 рублей: пуанты Анастасии Волочковой

Балетные туфли, служившие будущей королеве шпагатов на заре карьеры, были подарены ее пожилой поклоннице в 1996 году.

Пуанты 20-летней балерины Насти Волочковой.

- На правой туфле (с буквой "П" на стельке) написано от руки: "Дорогой Елизавете Николаевне с любовью и благодарностью за теплую поддержку на этом нелегком пути. Добра и любви! Ваша Настя Волочкова. 29 июня 1996". А на левой (с "Л" на стельке): "Дорогая Елизавета Николаевна! Спасибо Вам за Ваше доброе участие в моей творческой жизни. Доброго Вам здоровья! С любовью, Настя Волочкова". Имеется переписка, доказывающая, что пуанты принадлежали именно Волочковой, также от нее есть личное одобрение на продажу этого уникального товара, - отмечает владелец.

Балетные туфли будущей звезды стерты до дыр.

440 000 рублей: "Мерседес" Иосифа Кобзона

Люксовый автомобиль повидал за свои 17 лет шестерых хозяев и осел в Ростове-на-Дону. Если верить ПТС, первым владельцем серебристого "Мерина" стал Иосиф Кобзон.

Первый хозяин, вписанный в ПТС автомобиля - Иосиф Кобзон.

- Качественный немецкий автомобиль в отличном состоянии, документы о знаменитом владельце прилагаются, - обещает продавец. - Независимая пневмоподвеска, полный привод, максимальная комплектация, пробег 174 тысячи. Имеется косячок на крыле и на крышке багажника от предыдущего хозяина. Авто владею год, нареканий по техническому состоянию нет.

По словам владельца, с самого начала машиной пользовались аккуратно: за 17 лет - ни одной аварии.

На машине Кобзона спустя 17 лет - ни царапинки.

500 000 рублей: гидрокостюм Егора Крида

Непромокаемая спецодежда использовалась артистом во время съемок клипа "Слеза".

- Дело было пару лет назад, работали на парковке "Москва-сити", - рассказал kp.ru продавец. - Конец декабря, мороз. А по сюжету была сцена с множеством брызг, вот и надел Егор под кожаную куртку специальный непромокаемый комбинезон. Я же в тот вечер уходил последним, собирал весь реквизит, попался мне и этот гидрокостюм. Честно признаться, вспомнил я о нем только на днях, когда увидел, что куртку Егора продают за миллион. Вот и выставил в качестве эксперимента за 500 тысяч.

По словам продавца, торг уместен. А чтобы компенсировать отсутствие доказательств, что вещица действительно с плеча девчачьего кумира, он обещает бонус - открытку с автографом Егора Крида.

8 000 0000 рублей: кассета Земфиры

Счастливая демо-кассета с первыми тремя песнями в конце девяностых сделала из никому не известной провинциалки настоящую рок-звезду. Именно с этим материалом Зёма пришла в 1998 году к продюсеру Леониду Бурлакову.

Кассета с первыми песнями Земфиры сегодня стоит как квартира в Москве.

- Кассета подписана Земфирой и получена мной в первый же день ее переезда в Москву в конце апреля 1998-го. Хранилась бережно с верой в звезду. Отдаю без торга, буквально от сердца отрываю. Пожалуйста, не предлагайте живых леопардов, пожизненную стоматологию, мятые "Кайены" с доплатой и котлованы под строительство на Рублевке - интересует только то, что выражено в объявлении цифрой, - предупреждает обладатель раритета.

24 000 000: квартира Софии Ротару

Это жилье, по словам риелтора, знаменитая "хуторянка" купила еще до начала разногласий между Россией и Украиной. Две соседних квартиры на пятом этаже девятиэтажки в центре Ялты Ротару объединила в одну - так получились роскошные апартаменты на 170 "квадратов" в самом центре курортного рая. Правда, артистка в них так и не пожила.

София Ротару объединила две квартиры в одну.

- Продала, даже не закончив ремонт, - признался kp.ru агент по продаже недвижимости. - Благоустроили здесь все уже следующие хозяева, но планировка - самой Софии Михайловны. Просторная гостиная, кухня, большая хозяйская спальня, детская комната с лоджией, два санузла. Отделка из натуральных материалов, установлена мебель, бытовая техника, кухонный гарнитур. А жить тут можно как летом, так и круглый год.

В апартаментах артистки два санузла.

Единственный минус - вид из окон квартиры Ротару: хозяевам открываются не морские виды, а типичный городской пейзаж. Самой Софии Михайловне это было неважно: у нее в Ялте еще несколько квартир и гостиница на самом берегу моря.