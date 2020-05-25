Что скрывает Елизавета II: от православного мужа до сестры-пьяницы

Пытаясь скрыться от эпидемии коронавируса, Елизавета II еще в середине марта вместе с 98-летним супругом принцем Филиппом покинула Букингемский дворец и перебралась в Виндзорский замок. Резиденция находится в 40 км от Лондона.

Из-за того, что королева и ее муж находятся в зоне риска, их участие во всех массовых мероприятиях отменили до осени. Из соображений безопасности монаршую чету долгое время не выпускали из дворца, ограничивая их прогулки внутренним двориком. Ее величество даже лишилась возможности общения со своими любимыми лошадьми. На карантине королеве пришлось большую часть времени проводить в своих покоях, смотреть новости и читать газеты.

Как поговаривают придворные, монархиня не вернется в Лондон раньше сентября, а, может, до тех пор, пока не подготовят вакцину от COVID-19.

- Коронавирус исчезнет не скоро и будет жить с нами еще несколько месяцев, если не лет. В связи с этим для королевы было бы слишком рискованно начать встречаться с людьми на регулярной основе, - сказал королевский биограф Эндрю Мортон.

При этом появились слухи, что Елизавета II может и вовсе не вернуться в Букингемский дворец в статусе королевы. Из-за эпидемии Ее величество может отречься от престола, не дожидаясь своего 95-летнего юбилея (в конце прошлого года появился слух, что Елизавета II передаст бразды правления в ближайшие 18 месяцев - к своему дню рождения). Преемником станет ее старший сын - 71-летний принц Чарльз, который уже давно жаждет взойти на трон.

Очевидно, что Елизавета II войдет в историю, как самый долгоправящий монарх. За 68 лет при власти королева пережила многое, и о некоторых ее скелетах мало кто знает до сих пор.

ФАКТ №1 БУКИНГЕМСКАЯ «ДОМОХОЗЯЙКА»

Елизавета II в браке с принцем Филиппом уже более 70 лет. После свадьбы молодому консорту пришлось трудно. Он превратился в королевскую «домохозяйку», утратив возможность принимать самостоятельно решения. Поначалу Филипп, будучи лидером, пытался захватить власть в браке. Он требовал, чтобы Елизавета сменила монаршую фамилию с Виндзоров на Маунтбеттенов, но королева отказалась.

- Я всего лишь чертова амеба, - возмутился супруг. - Я единственный человек в стране, которому запрещено передавать свое имя собственным детям.

Правда, после этого бунта дети монаршей четы все-таки получили двойную фамилию - Маунтбеттен-Виндзор.

Принц Филипп пошел на многое ради брака: он перешел из православия в англиканство и оставил военную службу на флоте. Перед свадьбой он отказался от своих фамильных титулов, полученных по праву рождения (Филипп сын греческого принца Андрея и принцессы Алисы Баттенбергской). Вместо этого Елизавета II даровала ему титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

После свадьбы молодому консорту пришлось трудно. Он превратился в королевскую «домохозяйку»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАКТ №2 АЛЬФА-САМЕЦ

Принц Филипп в молодости называли альфа-самцом. Высокий голубоглазый морской офицер пользовался большой популярностью у женщин. Да и сама будущая британская королева, которая познакомилась с юным Филиппом, когда ей было всего 13 лет, влюбилась в него без памяти на всю жизнь.

В середине 50-х годов пара пережила тяжелый период. Консорт много времени проводил в закрытых мужских клубах для аристократов, что породило в прессе слухи о его изменах. Правда, журналистам так и не удалось поймать монарха с любовницей.

Ему приписывали романы такими особами, как певица Элен Кордет, актриса Пэт Кирквуд и телеведущая Кэти Бойл.

Елизавета II о сплетнях знала, но никогда их не комментировала. А в знак своей большой любви пожаловала в 1957 году своему супругу титул принца.

ФАКТ №3 «ЗАПАСНАЯ ПРИНЦЕССА»

Быть вторым после наследника престола всегда нелегко. Такая доля выпала младшей сестре Елизаветы II, Маргарет. Ее часто называли запасной принцессой, при том, что шансов на трон у нее было мало. Разница между сестрами была небольшая - всего три года, а вот разница в характерах и поведении - колоссальная.

С 16 лет Маргарет крутила роман с капитаном Питером Таунсенденом. Но их брак был обречен - офицер был разведен и имел детей, а это было недопустимо. Сначала Таунсендена отдалили от двора, затем отправили в Брюссель. Маргарет переживала долго, но в итоге отреклась от любимого и ушла в загул…

В туре по Европе Маргарет стала завсегдатай в закрытых клубах, крутила романы, слыла любительницей табака и дорогого алкоголя. Узнав, что Таунсенден женится, Маргарет внезапно приняла предложение британского фотографа Энтони Армстронга-Джонсона. Но брак у них не сложился. Маргарет и Энтони соревновались между собой, кто кому больше раз изменит, жили в постоянном кутеже и через 18 лет развелись.

Маргарет умерла в 72 года, будучи несчастной и одинокой дамой, прикованной к инвалидной коляске.

Быть вторым после наследника престола всегда нелегко. Такая доля выпала младшей сестре Елизаветы II, МаргаретФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАКТ №4 ИРЛАНДСКАЯ БОМБА

В первые годы брака, пока отношения между Елизаветой II и принцем Филиппом только налаживались, британская королева проводила много времени в беседах с дядей своего супруга - лордом Луисом Маунтбеттеном.

- У мужчин есть потребности определенного свойства, но это не значит, что они любят своих жен меньше, - учил молодую королеву хитростям брака лорд.

В 70-е годы адмирал Луис Маунтбеттен стал опорой для юного принца Чарльза. У наследника престола не складывались отношения с отцом, принцем Филиппом. Они оказались слишком разными и не понимали друг друга. А вот двоюродный дедушка стал «вторым отцом», как его называл сам Чарльз. Но в 1979 году произошла страшная трагедия.

27 августа лорд Маунтбеттен, отдыхая в Ирландии, решил отправиться на рыбалку на своей яхте. На борту вместе с ним была его дочь с мужем, два внука Николас и Тимоти и свекровь баронесса Брэбун. Через несколько часов раздался взрыв, жертвами террористического акта стал сам лорд, его 14-летний внук Николас, баронесса Брэбун и 15-летний юнга, работавший на яхте.

Позднее стало известно, что за терактом стояли члены Ирландской республиканской армии. Один из них проник накануне на судно и заложил дистанционное взрывное устройство.

В 70-е годы адмирал Луис Маунтбеттен стал опорой для юного принца ЧарльзаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАКТ №5 КОРОЛЕВСКИЕ ПОКУШЕНИЯ

Несмотря на то, что Елизавета II является популярным и всеми любимым монархом, на нее неоднократно совершали покушения. В основном, они происходили во время официальных визитов. Так, пару лет назад разведка Новой Зеландии рассказала, что в 1981 году во время поездки в страну британскую королеву пытался застрелись 17-летний подросток Кристофер Льюис. Юноша спрятался в одном из зданий и выстрелил из окна в королеву во время праздничного шествия, но промахнулся. Публика не поняла, что произошло, а спецслужбы, которые выследили и арестовали Льюиса, объяснили хлопок упавшей вывеской.

Похожий инцидент случился в том же году, но уже в Британии. Тогда 17-летний Маркус Сержант решил убить королеву, чтобы прославиться. Во время парада в честь военного праздника Trooping the Colour, юноша выстрелил в Елизавету, но промахнулся и лишь напугал коня, на котором ехала королева. Стрелка задержали, но его судьба неизвестна.

Еще одна неприятность ждала Елизавету II во время визита в Австралию. 1970 году по дороге из Сиднея в Ориндж неизвестные свалили на железнодорожные пути огромное бревно, надеясь, что монарший поезд сойдет с рельс.