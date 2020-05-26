2020-05-26T08:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 26 мая 2020: число заболевших превысило 230 тысяч

Мы представляем последние новости на 26 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 26 мая 2020: местные жители уже могут посещать пляжиКоронавирус в Италии, последние новости на 26 мая 2020: местные жители уже могут посещать пляжиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С каждым днем ситуация с COVID-19 улучшается. Смертность от вируса падает, пациентов в палатах интенсивной терапии становится меньше. И в целом число госпитализированных снижается. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 26 мая 2020 года, в стране 230 158 зараженных, из них 141 981 человек выздоровел, 32 877 человек - скончались.

Итальянцы теперь могут гулять, заниматься спортом на улицах и отдыхать с семьями в парках. А с 3 июня в стране разрешат свободное передвижение по регионам. Но только тем, где уже сняли карантин и нет большого риска заразиться инфекцией.

Также в городах открылись салоны красоты, торговые центры и заведения общепита, а в храмах возобновились службы. Но местные жители до сих пор должны соблюдать социальную дистанцию и появляться в общественных местах в средствах защиты. Конечно, во время посещения кофейни или ресторана маски и перчатки можно снять.

Кроме того, весь обслуживающий персонал также обязан быть в защитных средствах. И в салонах красоты пока запретили все процедуры с использованием пара, а также сауны и ванны.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 26 мая 2020 года, в стране возобновили работу бассейны и фитнес-клубы. Правда, в некоторых областях запрет снимут позже. Все оборудование в спортивных центрах будут дезинфицировать, а посетители обязаны соблюдать дистанцию в помещении.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За организацию убийства задержан Владимир Осия, тренер бойца ММА Исмаилова
С затонувшего "Титаника" планируют поднять важный артефакт
На Украине проверяют, могли ли быть в кабинете Порошенко "жучки"
Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Львовский телеведущий назвал украинцев "испорченными технологиями Кремля"
Описаны тяжелые последствия для Швеции после отказа от карантина
В России строят первый стратегический "стелс" бомбардировщик шестого поколения
Последние новости на утро 26 мая 2020: на Чукотке жестко сел вертолет Ми-8, погибли четыре человека
Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке
Жесткая посадка Ми-8 на Чукотке: погибли четыре человека
На Чукотке совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года составило 53586 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 мая 2020: Жителей Подмосковья штрафуют за выезд на МКАД без пропуска
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 мая 2020 года составило 31 807
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года возросло до 2110 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 26 мая 2020: Столицу ждет очередное смягчение санитарного режима
Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 мая 2020 года составило 166 473 человек
В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Более 30 россиян вернутся домой рейсом Air India