Коронавирус в Италии, последние новости на 26 мая 2020: число заболевших превысило 230 тысяч

С каждым днем ситуация с COVID-19 улучшается. Смертность от вируса падает, пациентов в палатах интенсивной терапии становится меньше. И в целом число госпитализированных снижается. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 26 мая 2020 года, в стране 230 158 зараженных, из них 141 981 человек выздоровел, 32 877 человек - скончались.

Итальянцы теперь могут гулять, заниматься спортом на улицах и отдыхать с семьями в парках. А с 3 июня в стране разрешат свободное передвижение по регионам. Но только тем, где уже сняли карантин и нет большого риска заразиться инфекцией.

Также в городах открылись салоны красоты, торговые центры и заведения общепита, а в храмах возобновились службы. Но местные жители до сих пор должны соблюдать социальную дистанцию и появляться в общественных местах в средствах защиты. Конечно, во время посещения кофейни или ресторана маски и перчатки можно снять.

Кроме того, весь обслуживающий персонал также обязан быть в защитных средствах. И в салонах красоты пока запретили все процедуры с использованием пара, а также сауны и ванны.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 26 мая 2020 года, в стране возобновили работу бассейны и фитнес-клубы. Правда, в некоторых областях запрет снимут позже. Все оборудование в спортивных центрах будут дезинфицировать, а посетители обязаны соблюдать дистанцию в помещении.