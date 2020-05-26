Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 мая 2020: 8915 человек заболели за сутки

В России четвертые сутки количество заболевших коронавирусом не превышает 9000. За последние сутки в поликлиниках страны выявили 8915 заболевших COVID 2019 в 83 регионах. Всего в России на сегодняшний день выявлено более 362 тысяч заболевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

- У 41,1% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 174 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших в Москве – 2830 человек, в Московской области - 817, Санкт-Петербурге – 363, Нижегородской области – 228, Свердловской – 207, Ростовской – 203, Архангельской – 169, Красноярском крае, Иркутской – 112, Калужской – 105, Тульской – 105, Брянской – 99.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 362 342 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 12 331 человек. За весь период зафиксировано 3807 летальных исхода, выздоровели 131 129 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал уже более 1 миллиона звонков (8 800 555 49 43) по тематике новой коронавирусной инфекции.

- Люди спрашивают о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании, а также интересуются правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, - сообщают в Роспотребнадзоре России.

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